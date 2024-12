Quem é Facundo Torres, uruguaio que já goleou o Corinthians e pode ser 1º reforço do Palmeiras

O atacante uruguaio Facundo Torres, de 24 anos, foi procurado pelo Palmeiras e pode ser o primeiro reforço alviverde para a temporada 2025. Tal nome não é dos mais conhecidos entre os torcedores brasileiros, mas o jogador, que atualmente defende o Orlando City, dos Estados Unidos, tem relevância no Uruguai e acumula convocações pela seleção nacional.

Na MLS, a liga americana de futebol, Torres é um sucesso, como mostram seus números de 2024. Foram 20 gols e seis assistências em 44 jogos. Desde que chegou a Miami, anotou 47 gols e 19 assistências em 123 partidas. Antes disso, defendeu apenas a camisa do Peñarol, clube pelo qual foi formado. Nos tempos de categoria de base, chegou a atuar do lado de Federico Valverde, hoje astro do Real Madrid.

Se reforçar o Palmeiras, o uruguaio pode reencontrar um adversário que já infernizou no passado, o Corinthians, grande rival dos palmeirenses. Ele participou de dois duelos com os corintianos na fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2021 e saiu vencedor de ambos.

Embora não tenha marcado gol em nenhuma das partidas, Torres foi titular e deu muito trabalho para a defesa corintiana, dando muito trabalho para Fagner, especialmente no primeiro jogo, vencido por 2 a 0 pelo Peñarol na Neo Química Arena.

Em Montevidéu, os uruguaios golearam o time paulista por 4 a 0, com mais uma boa atuação de Torres, que dominou o setor do meio-campo e participou do segundo gol. O resultado determinou a eliminação precoce do Corinthians no torneio continental.

O destaque pelos clubes que defendeu fez Facundo Torres se tornar um nome frequente em convocações para a seleção uruguaia, mas nunca teve muitas oportunidades com titular. De qualquer forma, jogou partidas da Copa América de 2021, no Brasil, saindo do banco. Em 2024, foi convocado para compromissos das Eliminatórias e jogou contra Equador, Paraguai, Bolívia e Venezuela.