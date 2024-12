Qual dos reforços para 2024 teve o melhor desempenho no São Paulo? Vote!

Chegou ao fim a temporada do São Paulo. Para 2024, a diretoria contratou nada mais, nada menos que dez jogadores, mas, afinal, qual desses reforços teve o melhor desempenho neste ano?

Na primeira janela de transferências, o Tricolor acertou as chegadas de Erick, Bobadilla, André Silva, Ferreira e Luiz Gustavo. Já na segunda janela, no meio do ano, assinaram com o São Paulo Jamal Lewis, Marcos Antônio, Santiago Longo, Sabino e Ruan Tressoldi.

Dos dez jogadores contratados, quatro assinaram contrato com o São Paulo por empréstimo com opção da compra fixada: Marcos Antõnio, Santiago Longo, Ruan Tressoldi e Jamal Lewis. Todos os outros foram adquiridos de forma definitiva pelo Tricolor.

Nem todos foram acionados com frequência pelo técnico Luis Zubeldía. Um deles, inclusive, pode nem se reapresentar no dia 8 de janeiro, caso de Jamal Lewis, que voltou para a Inglaterra para tratar uma lesão no tornozelo esquerdo. Outros, porém, se tornaram extremamente importantes para a equipe, conquistando a titularidade, como Ferreira e Luiz Gustavo.