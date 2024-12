PVC: Saiba como joga Facundo Torres, provável reforço do Palmeiras

Como joga o atacante uruguaio Facundo Torres, que deve reforçar o Palmeiras em 2025? Quem explica é o colunista Paulo Vinícius Coelho, no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

O Facundo foi o melhor jogador do campeonato uruguaio pelo Peñarol em 2021 e chega com a ideia de ser titular ou disputar a posição do Estêvão, que vai embora no meio do ano, ou do Felipe Anderson.

Ele é canhoto e puxa a bola da direita para dentro, muito parecido com o Estêvão. Ele tem muito drible, corta pro lado de dentro para finalizar e corta para fora também, mas usando muito o pé esquerdo.

Paulo Vinícius Coelho

PVC destacou que Facundo Torres também pode atuar pelo lado esquerdo do ataque e tem boa capacidade de finalização. O atacante uruguaio marcou quase um gol a cada dois jogos na temporada passada pelo Orlando City, nos EUA.

Ele também pode jogar invertido: ele puxa do pé esquerdo pro lado de fora para fazer o cruzamento, para fazer a assistência. E o Facundo tem gol -- na temporada passada, ele fez 31 jogos e 14 gols.

Paulo Vinícius Coelho

Caso assine com o Palmeiras, Facundo Torres será um dos quatro reforços desejados por Abel Ferreira em 2025. O treinador quer um zagueiro, mais um jogador de velocidade e um centroavante no Verdão para a próxima temporada.

Palmeiras: R$ 200 milhões para contratar vai ser pouco, alerta PVC

O Palmeiras precisará gastar mais do que os estimados R$ 200 milhões para contratar os jogadores que Abel Ferreira deseja para 2025, avaliou ainda o colunista.

Para o colunista, o custo do negócio é um dos motivos que fez o Verdão recuar nas conversas com o atacante paraguaio Alex Arce, da LDU — um dos principais artilheiros da temporada no futebol sul-americano.

Se [vier] o Facundo Torres, que está avançado e o Palmeiras está tentando fechar por R$ 84 milhões, e se o Palmeiras tem R$ 200 milhões para contratar de quatro a cinco jogadores, precisa ter mais de 200 milhões.

R$ 200 milhões não vai dar porque o mercado inflacionou demais. R$ 84 milhões do Facundo mais R$ 48 milhões do Alex Arce já dá R$ 132 milhões.

Paulo Vinícius Coelho

São Paulo fechou a porta na cara do Santos por Luciano, diz André Hernan

O São Paulo não quis conversa com o Santos em relação a uma possível negociação de Luciano, informou o colunista André Hernan.

O Santos demonstrou interesse pelo Luciano e chegou com uma grana mais o Lucas Barbosa, que é um jovem do Santos. O São Paulo não gostou do modelo, achou baixo o valor.

Lucas Barbosa é jovem, promissor, foi bem no Juventude, mas o São Paulo entende que o Luciano é uma realidade, considerado um ídolo por alguns são-paulinos, é um jogador importante que não vai ser moeda de troca.

São Paulo fechou a porta e falou: 'não existe conversa nesse sentido'.

André Hernan

Flamengo: Saiba quem é José Boto, cotado para ser diretor de Bap

Quem é o português José Boto, que deve ser o novo executivo de futebol do Flamengo?

Direto de Portugal, o colunista Bruno Andrade explicou no De Primeira que Boto fez carreira no Benfica e ganhou prestígio como olheiro e executivo no futebol europeu.

O Boto é um nome muito conhecido no futebol português e não só no futebol europeu, sobretudo. Foram mais de 10 anos trabalhando na formação e na equipe principal do Benfica, primeiro como scout [olheiro] e depois como coordenador de scout, como uma espécie de diretor esportivo.

Foi ele, por exemplo, que buscou na América do Sul jogadores como Ramires, David Luiz e Di Maria - todos eles depois super consolidados no futebol internacional.

Ele também que passou por todo processo de transição de figuras importantes da história recente do Benfica, formados no Benfica, como João Félix, João Cancelo e Bernardo Silva.

Bruno Andrade

