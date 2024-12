Procopio Cup encerra 1ª rodada no Sociedade Harmonia Tênis Clube, em São Paulo

Os tenistas Daniel Dutra Silva, João Schiessl, Pedro Sakamoto e João Lucas Reis estrearam com vitória na Procopio Cup, dando o primeiro passo rumo a uma vaga no Rio Open 2025. Os jogos da competição que homenageia o pioneiro do tênis no Brasil acontecem no Sociedade Harmônia de Tênis, em São Paulo, na fase de grupos até sexta-feira, a partir das 18h (de Brasília). Já no sábado (semifinais) e domingo (finais), as partidas acontecem a partir das 12h. Todas os jogos terão transmissão no site www.rioopen.com.

No primeiro confronto do dia, o experiente Daniel Dutra Silva venceu o jovem de apenas 15 anos, Luis 'Guto' Miguel, em sets diretos, por duplo 6/0, e largou na frente no Grupo Fernando Gentil.

"Joguei super bem, principalmente nos primeiros games. O Guto é um garoto que joga super bem, super firme. Sabia que seria muito importante começar firme. Estreia é isso. Estou me sentindo bem, estou jogando bem no final da temporada, agora é manter o foco e a determinação", comentou Daniel Dutra Silva.

Ainda pelo mesmo grupo, João Schiessl teve atuação sólida para derrotar o ainda juvenil João Bonini por duplo 6/2.

"Comecei bem o jogo, consegui manter um bom nível durante o jogo inteiro. Tenho alguns ajustes pra fazer para as próximas partidas. Mas feliz com essa estreia e com o resultado. É um torneio diferente, torneio de grupos, tenho mais dois jogos para fazer, mas é pensar um de cada vez", analisou Schiessl.

Já pelo Grupo Fuad Mattar, João Lucas Reis derrotou José Pereira por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 6/2, e Pedro Sakamoto venceu Pedro Boscardin também por 2 a 0, desta vez com parciais de 6/2 7/5.

Os dois melhores de cada grupo avançam para a semifinal, com os vencedores seguindo para a grande decisão. O campeão garante uma vaga no qualifying do Rio Open 2025, que acontece entre os dias 15 e 23 de fevereiro, no Jockey Club.