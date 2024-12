Presente no título de 2024, Corinthians fecha com patrocinadora máster para Copinha de 2025

Nesta segunda-feira, o Corinthians anunciou o acordo de patrocínio máster com a XBRI Pneus para a Copinha de 2025, que será disputada em janeiro. A empresa retorna ao uniforme do Timãozinho, atual campeão.

A XBRI Pneus, que já estampou o uniforme alvinegro durante a campanha vitoriosa deste ano, segue ao lado dos Filhos do Terrão. Na final, na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o Cruzeiro.

"Renovar nossa parceria com o Corinthians para a Copinha 2025 é motivo de grande orgulho para a XBRI Pneus. Essa união simboliza nossa confiança no clube e nosso compromisso com o esporte de base, essencial para o futuro do futebol brasileiro. Estamos entusiasmados em fazer parte dessa história, investindo nos novos talentos que vão brilhar com a camisa alvinegra", declarou Samer Nasser, diretor de Relações Institucionais da XBRI Pneus.

A maior competição de base do país, que conta com 128 times divididos em 32 grupos, acontece entre os dias 2 e 25 de janeiro do próximo ano. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para o mata-mata. Já a grande final, prevista inicialmente para o dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, irá acontecer na Mercado Livre Arena Pacaembu.

Maior campeão da Copinha com 11 títulos, o Corinthians está no Grupo 27 e disputará todos os seus jogos no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. O Timãozinho pega o Gazin Porto Velho na primeira rodada, no dia 4 de janeiro, às 21h30 (de Brasília). Depois, pega o Rio Branco no dia 7, às 17h. Por fim, o Alvinegro duela com o Santo André no dia 10, também a partir das 17h.

Claudinei Alves, diretor do Corinthians, também valorizou a parceria e destacou o compromisso com as categorias de base do Alvinegro.

"Essa parceria demonstra o compromisso do Corinthians e da XBRI Pneus com a valorização das categorias de base. A Copinha é a principal competição para revelar talentos, e contar com uma empresa sólida e parceira ao nosso lado é motivo de satisfação. Que esta seja apenas mais uma de muitas temporadas juntos", disse Claudinei.

Sandor Romanelli, superintendente comercial do Corinthians, ressaltou a continuidade da XBRI como patrocinadora e citou "novas oportunidades".

"A continuidade da XBRI como patrocinadora máster do Corinthians na Copa São Paulo 2025 reforça a capacidade do clube de construir parcerias duradouras. Ficamos honrados com a confiança de uma marca tão relevante e assumimos essa responsabilidade com ainda mais dedicação. O momento é propício para novas ideias e oportunidades comerciais, e projetamos um crescimento significativo na relação com a XBRI no futuro próximo", pontuou Sandor Romanelli.