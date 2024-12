Praia clube é superado pelo Al Ahly na estreia do Mundial de Clubes de vôlei

Nesta terça-feira, pela estreia no Mundial de Clubes de vôlei, o Praia clube duelou diante do Al Ahly na Arena Sabiazinho, em Uberlândia, e perdeu por 3 sets a 1 , com parciais de 23/25, 25/23, 21/25 e 25/27.

Com o resultado negativo, o time brasileiro ficou em última lugar do Grupo A, ainda sem somar pontos. Já o Al Ahly conquistou os primeiros três ultrapassou o Sirjan, que possui dois somados.

O Praia Clube retorna às quadras nesta quinta-feira, quando encara o Lube Civitanova. O duelo acontece às 17h (de Brasília), novamente na Arena Sabiazinho. No mesmo dia e local, o Al Ahly duela com o Sirjan. Desta vez o jogo começa às 10h.

As duas equipes fizeram um primeiro set extremamente equilibrado. No entanto, na reta final, o Al Ahly conseguiu tirar dois pontos de diferença e fechou com 25/23.

O Praia não desanimou e fez um ótimo segundo set. Apesar de ter deixado o adversário encostar depois de abrir três pontos de vantagem, o time conseguiu manter a concentração e conquistou o set por 25/23.

No entanto, o Al Ahly entrou muito bem para o terceiro e chegou a ter vantagem de nove pontos. O Praia até tentou reagir, mas não conseguiu o suficiente e foi superado por 21/25.

Por fim, apesar de mostrar muita força e fazer mais um set muito equilibrado, o Praia não conseguiu evitar a derrota e foi superado por 25/27.