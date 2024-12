Plinio Cruz divide prêmio de Treinador do Ano com Glover Teixeira: "Sabe o valor dele"

Na última quinta-feira (5), em Las Vegas (EUA), foi realizada a 16ª edição do 'World MMA Awards', conhecido popularmente como o 'Oscar do MMA'. Durante a cerimônia, Plinio Cruz foi eleito o 'Treinador do Ano' pelo trabalho desempenhado ao lado de Alex Poatan - que também foi coroado no evento com o posto de 'Lutador do Ano'. Ciente de sua importância na carreira do striker brasileiro, o profissional dividiu os louros da premiação com outra figura importante para o campeão meio-pesado (93 kg) do UFC: Glover Teixeira.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Plinio exaltou a importância de Glover na evolução de Poatan como artista marcial. Sobretudo por suas credenciais na luta agarrada, o também ex-lutador do UFC ajudou consideravelmente Alex Pereira a evoluir no setor que não era seu ponto forte.

"Não esperava (vencer). Fui nomeado. Gostaria que fosse eu e Glover, que nem foi na 'ESPN'. Mas escolheram um (de nós). Mas isso é um trabalho em equipe, a família sou eu, Poatan, Glover, nosso time. 'Glovão' está sempre aí com a gente nas trincheiras, está ajudando muito o Poatan com o grappling dele, desde o começo. Então teria que estar lá (Oscar do MMA). Mas (esse prêmio) vale para nós dois, porque ele sabe o valor dele", destacou Plinio.

Poatan reforça importância de Glover

Em 2023, Poatan ganhou o prêmio de 'Revelação do Ano'. Já em 2024, consagrado como o 'Lutador do Ano', o brasileiro atrela muito de seu sucesso à parceria firmada com Glover. Para além do âmbito esportivo, Alex e Teixeira nutrem uma relação de amizade fora dos tatames e frequentemente viralizam nas redes sociais com pegadinhas e brincadeiras recheadas de bom humor. Para muitos fãs, a amizade caiu como uma luva para Poatan que, já especialista na trocação, pôde se tornar um atleta mais completo no MMA aprendendo grappling com Glover.

"As pessoas veem que o Glover - depois que me mudei para Connecticut, as pessoas veem o quanto eu evoluí. Então não falar o nome do Glover é até um pouco injusto. Eu sei o que ele fez e vem fazendo por mim. Como falei na premiação, estou evoluindo como lutador e pessoa. O Glover é um cara que tem uma mente muito forte, aberta. É um grande amigo e vale a pena ouvir os conselhos dele", elogiou o campeão até 93 kg do UFC, em conversa exclusiva com a Ag Fight.

Brasil no topo

Além de Poatan e Plinio, o Brasil esteve em destaque em outras categorias do Oscar do MMA em 2024. Pela primeira vez uma equipe do país ganhou o prêmio de 'Academia do Ano'. Quem conseguiu tal proeza foi a 'The Fighting Nerds', berço de talentos como Caio Borralho, Carlos Prates, Jean Silva e Mauricio Ruffy. Diego Lopes também brilhou na cerimônia ao ganhar na categoria 'Finalização do Ano'. Já Luciana Andrade completou o domínio verde-amarelo ao se consagrar como a 'Ring Girl do Ano'.