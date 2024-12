Pedro Lourenço diz que Fernando Diniz segue no Cruzeiro: 'tem nossa confiança'

Dono da saf do Cruzeiro, Pedro Lourenço afirmou que Fernando Diniz segue no comando técnico do clube para a temporada 2025. O dirigente se reuniu com o treinador para "cobranças, acertos e metas", mas descartou a saída. O time mineiro foi vice-campeão da Sul-Americana e não conseguiu buscar uma vaga na Copa Libertadores de 2025.

"Foi uma reunião de cobranças, acertos e metas. E estamos trabalhando juntos pelo Cruzeiro. Ele tem nossa confiança", afirmou o empresário, em entrevista ao O TEMPO Sports.

As mudanças no elenco já começaram: o goleiro Gabriel Grando, o lateral direito Wesley Gasolina, o volante Ramiro, o meia Álvaro Barreal e o atacante Rafa Silva não vão permanecer no Cruzeiro em 2025. Nas redes sociais, o time mineiro confirmou as saídas e agradeceu aos atletas.

Outras peças podem deixar o Cruzeiro em breve: o meia Mateus Vital, o goleiro Anderson, o zagueiro Zé Ivaldo, o lateral esquerdo Marlon e o volante Fernando Henrique.

Por outro lado, os atacantes Dudu (Palmeiras) e Gabigol (ex-Flamengo) são especulados no clube mineiro para a próxima temporada. O camisa 7 busca rescindir seu contrato com o Palmeiras, enquanto o ex-camisa 9 rubro-negro já está livre no mercado da bola.