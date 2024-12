Palmeiras: R$ 200 milhões para contratar vai ser pouco, alerta PVC

O Palmeiras precisará gastar mais do que os estimados R$ 200 milhões para contratar os jogadores que Abel Ferreira deseja para 2025, avaliou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Para o colunista, o custo do negócio é um dos motivos que fez o Verdão recuar nas conversas com o atacante paraguaio Alex Arce, da LDU — um dos principais artilheiros da temporada no futebol sul-americano.

Tem duas coisas que são importantes para analisar por que o Palmeiras recua nesse momento em relação ao Alex Arce.

Se [vier] o Facundo Torres, que está avançado e o Palmeiras está tentando fechar por R$ 84 milhões, e se o Palmeiras tem R$ 200 milhões para contratar de quatro a cinco jogadores, precisa ter mais de 200 milhões.

R$ 200 milhões não vai dar porque o mercado inflacionou demais. R$ 84 milhões do Facundo mais R$ 48 milhões do Alex Arce já dá R$ 132 milhões.

Paulo Vinícius Coelho

Além da questão financeira, a idade também pesa no Palmeiras contra a contratação do artilheiro paraguaio, acrescentou PVC.

E o Alex tem outra questão, além dessa soma dos preços -- ele tem 29 anos, o Facundo tem 23.

Paulo Vinícius Coelho

