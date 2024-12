Palmeiras: Novo Atuesta? Histórico de reforços da MLS é ruim, diz Lavieri

O Palmeiras não tem boas lembranças quando o assunto é trazer jogadores da MLS - como Facundo Torres, do Orlando City, com quem o time negocia -, afirmou Danilo Lavieri no UOL News nesta terça (10).

O colunista citou o meia colombiano Eduard Atuesta, que chegou ao Palmeiras vindo do Los Angeles FC, em 2022, e não deixou saudades.

O Brasil trouxe recentemente jogadores da MLS. E temos três exemplos: o Almada, que deu supercerto no Botafogo; o exemplo do Luiz Araújo, que não estourou no Flamengo, mas não dá para dizer que deu errado; e o Atuesta, que veio para o Palmeiras e não jogou absolutamente nada

Danilo Lavieri

Massini: JP Sampaio é responsável por Palmeiras estar no nível do Fla

A saída de João Paulo Sampaio, diretor das categorias de base do Palmeiras, seria uma perda enorme para o clube, afirmou Paulo Massini.

Se ele sair de fato, será uma grande perda. [...] O João Paulo Sampaio é um dos responsáveis -- o principal -- por esse sucesso espetacular da base do Palmeiras, que é um dos pilares de o time estar "nadando na mesma piscina" de Flamengo e Atlético-MG.

Paulo Massini

