Neto fala sobre chances de Memphis Depay se tornar ídolo do Corinthians: "Potencial incrível"

Neto, ex-jogador e ídolo do Corinthians, não poupou elogios ao atacante Memphis Depay. O apresentador acredita que o holandês pode fazer história com a camisa do Timão, espcialmente em caso de conquista de títulos importantes.

"Acho que um jogador que tem o nome que ele tem mundialmente... Não acho que ele é ídolo do Corinthians, ele pode vir a ser, conquistando Brasileiro, Copa do Brasil, tem potencial incrível. Gosto dele não só jogando futebol, mas os pensamentos dele, daquilo que é o Corinthians, o Brasil, a forma que a gente vive aqui. O entendimento dele é muito legal. São sete gols em 19 jogos, gols importantes, conquistando títulos com certeza ele vai chegar ao patamar de ídolo", disse Neto à Gazeta Esportiva antes da premiação do Troféu Mesa Redonda.

O ex-meia também avaliou o trabalho da comissão técnica atual, chefiada por Ramón Díaz. Neto chegou a criticar o treinador ao longo do ano, mas viu evolução na equipe nesta reta final do Brasileirão.

"A verdade é que podemos mudar de opinião. O que acho é que ele escalava o time de forma errada, com três zagueiros, três volantes, três atacantes... Quando ele colocou os três volantes, o Breno Bidon, que não jogava, o Carrillo, que é um meia maravilhoso, e os dois homens da frente, ele arrebentou. Tendo um cara como o Romero na reserva, Garro tendo a chance de se desenvolver taticamente e ser um jogador incrível... Ele (Ramón) mudou o pensamento dele e obviamente o Corinthians permanece com ele em 2025. Isso é o óbvio que tem que ser feito", comentou Neto.

Pelo Corinthians, a comissão de Ramón e Emiliano acumula 34 jogos, com 17 vitórias, nove empates e oito derrotas. O Timão terminou o Brasileiro na 7ª colocação, com vaga garantida para a Copa Libertadores e Copa do Brasil.

Com a camisa do Corinthians, Neto disputou 228 jogos, com 80 gols e três títulos (Campeonato Brasileiro de 1990, Supercopa do Brasil de 1991 e Campeonato Paulista de 1997).