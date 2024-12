Mundial: Artur Jorge tem papo longo com elenco do Botafogo antes de estreia

Do UOL, em Doha (no Qatar)

O primeiro treino do Botafogo no Qatar — que aconteceu na véspera da estreia na Copa Intercontinental da Fifa contra o Pachuca (MEX) — foi marcado por um longo papo do técnico Artur Jorge com o elenco.

O que aconteceu

Antes dos jogadores iniciarem o treinamento nesta terça (10), o português reuniu o grupo no centro do gramado. O papo no campo do estádio 974, em Doha, durou mais de dez minutos, onde o treinador gesticulou bastante enquanto os atletas faziam um círculo e apenas observavam.

Em seguida, a preparação física iniciou o aquecimento. O treino com bola foi de maneira leve. A imprensa foi liberada para acompanhar somente por 15 minutos.

O principal desfalque do Botafogo em Doha é Vitinho. O lateral direito não se recuperou de lesão e sequer veio para a capital do Qatar.

O Botafogo encara o Pachuca, do México, nesta quarta-feira (11). O jogo é válido pelas quartas de final da Copa Intercontinental. Quem avançar encara o Al Ahly, do Egito, nas semifinais. O Real Madrid, da Espanha, já é um dos finalistas.

Botafogo prioriza o descanso

A delegação botafoguense chegou em Doha após uma cansativa viagem. O time venceu o São Paulo no último domingo (8), por 2 a 1, no Nilton Santos (RJ), e se sagrou campeão brasileiro. Após algumas horas de comemoração no estádio, o Alvinegro seguiu direto para o aeroporto.

A viagem fretada para Doha sofreu um atraso de duas horas. O time acabou deixando o Rio de Janeiro somente às 3h. No total, o trajeto durou mais de 14 horas, fazendo com que a delegação chegasse no Qatar na madrugada.

Algo que amenizou os danos foi o avião do New England Patriots que o Botafogo utilizou. O empréstimo foi uma gentileza do dono da franquia do time da NFL, que é amigo de John Textor, controlador da SAF do Alvinegro.

Confira a lista de jogadores do Botafogo relacionados para a Copa Intercontinental

John

Gatito

Raul

Mateo Ponte

Bastos

Barboza

Lucas halter

Adryelson

Marcal

Alex Telles

Cuiabano

Tchê tchê

Allan

Danilo Barbosa

Marlon Freitas

Gregore

Almada

Eduardo

Savarino

Romero

Jeffinho

Matheus Martins

Luiz Henrique

Júnior santos

Tiquinho

Igor Jesus