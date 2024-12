MP denuncia prima da ex de Luiz Henrique e pede que siga presa por extorsão

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou Raíssa Cândida da Rocha, prima da ex-mulher de Luiz Henrique, por extorsão ao jogador do Botafogo.

O que aconteceu

Na denúncia, a qual o UOL teve acesso, o MP também pede que Raissa continue presa. Ela enviou mensagens por celular pedindo R$ 20 mil em troca de não mostrar supostas fotos íntimas do atacante do Botafogo.

Raissa foi autuada em flagrante e confessou o crime. Ela mandou mensagens a Luiz Henrique na antevéspera da final da Libertadores. No dia seguinte, foi presa, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense.

Na Justiça, a prisão em flagrante já foi convertida em preventiva. O MP entende que não tem por que haver mudança nisso. Tanto pelas questões fáticas processuais, quanto porque a filha de Raissa, de 4 anos, está sob os cuidados da avó.

O órgão pede que a Justiça quebre os sigilos nos celulares apreendidos com Raíssa no dia da prisão, em 29 de novembro, véspera da final da Libertadores.

O Ministério Público incluiu Luiz Henrique como uma das testemunhas do caso — que chegou a conhecimento da polícia via Botafogo.

Luiz Henrique comemora após marcar para o Botafogo contra o Atlético-MG na final da Libertadores Imagem: Buda Mendes/Getty Images

Outra peça chave na história toda é o aposentado Sebastião Jorge dos Santos, que já teve relacionamento amoroso com Raissa e acredita ser o pai da filha dela.

Foi usando os dados de Sebastião que Raissa comprou o chip do celular usado na extorsão. E ela ainda pediu a chave pix dele, usando como desculpa um suposto repasse que Luiz Henrique faria para a própria filha.

A desculpa para uso dos dados

Nessa mentira, esse caminho "alternativo" seria usado para que o jogador ajudasse financeiramente a filha sem que a atual noiva de Luiz Henrique soubesse.

A denúncia contra Raissa é com base no artigo 158 do Código Penal, que prevê pena de quatro a dez anos de prisão, além de multa.

Luiz Henrique está no Qatar com a delegação do Botafogo que disputa o Intercontinental da Fifa.