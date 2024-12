Mercado: Fla atrás de palmeirense, 'não' do São Paulo e explicação de Dunga

O Campeonato Brasileiro acabou, e agora os times se mexem no mercado da bola para a próxima temporada. A terça-feira (10) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Palmeirense na mira do Fla. A gestão de Luiz Eduardo Baptista, o BAP, eleito presidente do Flamengo pelos próximos três anos, tem interesse na contratação do diretor das categorias de base do Palmeiras, João Paulo Sampaio. A intenção da próxima diretoria rubro-negra é que o dirigente do Verdão exerça a função de coordenador técnico da equipe profissional, que já contará com o português José Boto, ex-Shakhtar Donetsk e PAOK, como futuro diretor de futebol. Apesar da procura do Flamengo, a tendência é que ele decline e permaneça no Palmeiras.

Alex Arce, atacante da LDU, foi alvo do Palmeiras nas últimas semanas Imagem: Reprodução/Instagram

Tentativa frustrada. O Palmeiras tentou nos últimos dias a contratação de Alex Arce, da LDU de Quito, do Equador. O Verdão sinalizou com uma oferta de US$ 4 milhões (R$ 24,2 milhões), mas ouviu uma contraproposta de US$ 6 milhões (R$ 36,3 milhões). Desde então, não houve avanços na negociação. Alvo recente do arquirrival Corinthians, o atacante é nome frequente nas convocações da seleção do Paraguai.

Yuri fica (mas quase saiu). O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, revelou que ficará no clube em 2025. Ele, no entanto, disse que só não saiu do alvinegro neste ano por uma cirurgia na vesícula. Ele iria sair do Timão, mas o procedimento o fez perder a janela de transferências.

Conversas envolvendo Luciano no Santos não avançaram por recusa do Tricolor Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Rejeição do Tricolor. O São Paulo não quis conversa com o Santos em relação a uma possível negociação de Luciano, informou o colunista André Hernan no De Primeira. "O Santos demonstrou interesse pelo Luciano e chegou com uma grana mais o Lucas Barbosa, que é um jovem do Santos. O São Paulo não gostou do modelo e achou baixo o valor", disse.

O mercado do Galo. A diretoria do Atlético-MG aparenta ter um alvo definido para o comando técnico da equipe para a temporada 2025. A prioridade é a contratação do treinador português Luís Castro, que fez sucesso no Botafogo em 2023. Segundo informações da Itatiaia, a intenção do Galo é se reunir com Luís Castro nas próximas horas. Caso as conversas não avancem, o Atlético-MG conta com um segundo nome em sua lista: Cuca.

Dunga não deve voltar tão cedo a trabalhar como técnico no futebol brasileiro Imagem: Masashi Hara/Getty Images

E o Dunga? Frequentemente especulado no mercado da bola, Dunga não deve voltar a trabalhar como técnico tão cedo. O objetivo do capitão do tetra e ex-comandante do Brasil por duas vezes é outro: curtir sua esposa Evanir, seus filhos e seus netos. "Minha época já passou. Quando você tem um pensamento em que há choque com o que está acontecendo no futebol... Eu já briguei muito na minha vida e chega uma hora que você quer aproveitar", falou.

Athletico inicia 2025. Rebaixado, o Athletico demonstrou interesse no retorno do goleiro Santos, que pode deixar o Fortaleza na próxima janela de transferências. O Furacão fez contato nos últimos dias e sondou a situação do arqueiro de 34 anos. Titular da posição, Mycael, de 20 anos, foi alvo de sondagens de clubes europeus recentemente e é esperado que o Athletico receba ofertas em breve.

Fim da linha: Lucho González não é mais técnico do Athletico Imagem: Robson Mafra/Robson Mafra/AGIF

Enquanto um deve chegar... O Athletico anunciou a saída do técnico Lucho González. A decisão ocorre dois dias após o rebaixamento do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro. O argentino foi contratado em setembro de 2024 e ficou por 14 jogos no comando da equipe, com três vitórias, dois empates e nove derrotas. Diretor técnico esportivo, Paulo Autuori também está deixando o Furacão.

Diniz mantido. Dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço afirmou que Fernando Diniz segue no comando técnico do clube para a temporada 2025. O dirigente se reuniu com o treinador para "cobranças, acertos e metas", mas descartou a saída. O time mineiro foi vice-campeão da Sul-Americana e não conseguiu buscar uma vaga na Copa Libertadores de 2025.

Fora do Flu. O Fluminense acertou o empréstimo do atacante John Kennedy para o Pachuca, do México. As conversas vinham se desenrolando nas últimas semanas e as partes, enfim, chegaram a um acordo. O jovem de 22 anos será cedido por uma temporada, com opção de compra.