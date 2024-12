Memphis Depay faz pedido e cobrança ao elenco do Corinthians para a temporada de 2025

O holandês Memphis Depay fez um pedido ao time do Corinthians para a disputa da próxima temporada. O discurso do atacante para os companheiros foi divulgado nesta terça-feira, pela Corinthians TV. O atacante conversou com o elenco no vestiário em Porto Alegre, onde o Corinthians bateu o Grêmio por 3 a 0, no domingo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Primeiramente, ele fez um agradecimento.

"Gostaria de aproveitar essa oportunidade antes de todos irem de férias de agradecer a todo mundo, presidente, o estafe, o técnico, Fabinho (Soldado), pessoas que me receberam tão bem, fisioterapeutas... Todos me ajudaram a me adaptar. Mas quem eu mais gostaria de parabenizar são os jogadores, porque vocês me receberam como uma família. Não é fácil, eu vim da Europa e tenho que me adaptar a um novo país. Eu me sinto em casa, todo mundo me passou energia positiva. Eu quero agradecer", disse Memphis Depay.

O atacante ainda fez uma cobrança para o grupo de jogadores. Memphis Depay pediu "mudança de mentalidade" ao elenco para que o Corinthians brigue por conquistas no ano de 2025.

"Nosso desafio para a próxima temporada é mudar algo na nossa mentalidade. Eu vejo qualidade em todos, mas com qualidade apenas não podemos vencer títulos. E vimos isso nessa temporada, fomos a duas semifinais, quatro jogos, e a gente não conseguiu levar do nosso jeito. Eu penso que é algo a ver com a mentalidade e a concentração", prosseguiu.

"Vamos sair de férias. Foi muito pesado para vocês, não para mim, eu estou aqui há três meses. Aproveitem as férias e voltem com algo na cabeça, se olhem no espelho e pensem: o que podemos fazer melhor pelo Corinthians, para o time ganhar títulos? Nós precisamos ganhar títulos e nós vamos ganhar títulos. Mas isso não vem um dia antes do jogo, começa nos treinamentos. Muito obrigado!", finalizou.

Memphis Depay foi contratado pelo clube paulista em setembro. O jogador contabiliza 14 partidas pelo Corinthians, com sete gols marcados e quatro assistências para os companheiros.