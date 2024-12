Membro da Mancha Verde que estava foragido após envolvimento em emboscada se entrega à Polícia

Leandro Gomes dos Santos, membro da Mancha Verde, organizada do Palmeiras, se entregou à Polícia na tarde desta terça-feira. "Leandrinho", como é conhecido, tinha mandado de prisão provisória expedido desde novembro por envolvimento na emboscada contra a Máfia Azul, do Cruzeiro, em outubro deste ano.

A emboscada ocorreu no dia 27 de outubro, na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã (SP). O ataque violento a um ônibus de torcedores cruzeirenses deixou um morto e 17 feridos. O DHPP analisou vídeos da emboscada, gravados pelos próprios torcedores do Palmeiras e postados nas redes sociais, identificando pelo menos 18 membros da Mancha Verde envolvidos no ataque.

As investigações apontaram Jorge Luís Sampaio Santos, presidente da organizada do Verdão, como "mentor intelectual" do ataque. Na segunda-feira, Jorge renunciou ao cargo e, por meio de sua defesa, revelou que se entregaria à Polícia. Já na última semana, a Polícia Civil prendeu outros dez acusados de participar da emboscada.

No total, a Justiça decretou as prisões temporárias de 20 torcedores, sendo que 13 estão presos e outros sete seguem foragidos. A informação de que Leandro se entregou à Polícia foi publicada, inicialmente, pelo Uol.

Os detidos responderão por lesão corporal, em decorrência dos ferimentos causados em outros torcedores do Cruzeiro, e serão responsabilizados por danos, tumulto e associação criminosa, conforme estipulado pela Lei Geral do Esporte.

Por conta desta confusão, Palmeiras e Cruzeiro se enfrentaram pela 37ª rodada do Brasileirão com portões fechados, no Mineirão. A Mancha Verde, por sua vez, está impedida de frequentar estádios de futebol em São Paulo, de acordo com a portaria publicada pela Federação Paulista de Futebol após a emboscada.