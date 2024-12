McGregor aponta Chandler como possível adversário em seu retorno ao UFC

Conor McGregor vive um dos momentos mais conturbados em sua vida pessoal, mas não pensa em se aposentar do MMA. Em novembro, na Irlanda, o ex-campeão do UFC foi declarado culpado pelo júri no caso de agressão sexual contra Nikita Hand, ocorrido em 2018. No entanto, 'Notorious' não corre risco de ser preso por se tratar de uma acusação civil e não criminal. Sendo assim, o atleta está livre para voltar a competir na companhia e mira um velho conhecido.

Ao menos dessa vez, McGregor não fez rodeios e apontou Michael Chandler como adversário. Tudo começou quando o irlandês se enalteceu, ao destacar a quantidade de nocautes que aplicou em sua carreira nas artes marciais mistas (22 vitórias com 18 via nocaute), e indicou que conversou com Dana White.

Atento ao rival, o americano fez questão de lembrá-lo de uma conversa que tiveram quando protagonizaram o TUF 31, em 2023. De acordo com 'Iron', Conor o classificou como seu 20º nocaute no MMA. Portanto, Chandler cobrou do irlandês novamente a realização da luta entre eles. Curiosamente, dessa vez, McGregor adotou uma postura respeitosa ao interagir com o atleta, utilizando até mesmo seu bordão.

"É você! Descanse e te vejo no topo!", escreveu o ex-campeão do UFC em postagem já deletada de sua conta oficial no 'X', mas recuperada pelo site 'MMA Fighting'.

Confiança em alta

Apesar de não lutar desde 2021, McGregor ignora a má fase e garante que irá protagonizar um retorno triunfal ao UFC. Inclusive, Dana White, presidente da companhia, sinalizou que o retorno do ex-campeão do peso-pena (66 kg) e do peso-leve (70 kg) ao octógono deve acontecer no final de 2025.

Registro de McGregor no MMA

Conor McGregor, de 36 anos, é o principal nome do UFC. Pela maior organização de MMA do mundo, o irlandês se transformou em um fenômeno do esporte ao conquistar o cinturão do peso-pena (66 kg) e do peso-leve (70 kg). Na modalidade desde 2008, 'Notorious' possui um cartel composto por 22 vitórias, sendo 20 pela via rápida (19 por nocaute e uma por finalização), e seis derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Chad Mendes, Donald Cerrone, Dustin Poirier, Eddie Alvarez, José Aldo, Max Holloway e Nate Diaz.

