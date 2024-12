Massa vê vaga merecida de Bortoleto na Fórmula 1 e pede: 'Brasil tem que abraçar ele'

Atualmente na Stock Car, o ex-piloto de Fórmula 1 Felipe Massa aprovou a ida de Gabriel Bortoleto para a principal categoria do automobilismo. O atual campeão da Fórmula 2 foi contratado pela Sauber e encerra um jejum de oito anos sem ter um piloto brasileiro no grid da F1.

"Primeiro, o maior empurrão foi dele, conseguindo mostrar o piloto que ele é dentro da pista, vencendo a Fórmula 3, vencendo a Fórmula 2, e dando show nas pistas. Ele foi escolhido pelo que ele representou e pelo que ele mostrou, e isso é o mais importante para todos nós. Logicamente, eu tentei o máximo possível, falando com o [Stefano] Domenicali, falando com o Mattia Binotto, que virou o chefe hoje em dia na Sauber Audi, mas quem realmente mostrou e está lá pelo resultado foi ele", declarou Massa à Gazeta Esportiva no Futebol dos Pilotos.

"Eu estou na torcida muito grande por ele. E outra, o Brasil tem que abraçar ele. O Brasil tem que abraçar um piloto que merece, pelo talento que vem demonstrando dentro das pistas e é tudo que a gente quer, ter um piloto brasileiro levantando a nossa bandeira no lugar mais alto do pódio", complementou.

Com Gabriel Bortoleto, o Brasil volta a ter um piloto na Fórmula 1 depois de oito anos. No último domingo, o jovem de 20 anos sagrou-se campeão da Fórmula 2 ao terminar o GP de Abu Dhabi em segundo lugar, o que chamou a atenção do público brasileiro. Massa, inclusive, pede que os fãs apoiem o piloto, mesmo em caso de resultados ruins.

"É muito (representativo). Se você olhar o que a Argentina está fazendo pro Colapinto, né, é algo que a gente tem que fazer igual. A gente tem que abraçar o nosso piloto, a gente tem que fazer de tudo para que a gente tenha o nosso novo herói brasileiro ali em cima, e é isso que o Brasil tem que pensar", destacou Massa.

Massa prevê temporada 'mais competitiva da história'

Felipe Massa também aproveitou para projetar o que os torcedores brasileiros podem esperar de Bortoleto, mas ressaltou a importância do carro que a Sauber fornecerá.

"Eu acho que depende do carro que ele tiver, né. Esse ano o pior carro era da Sauber, então tomara que eles tenham um trabalho bom aí para evoluir o carro da maneira certa. Mas o importante é sempre ele estar mostrando, comparando com o companheiro de equipe dele o talento que ele tem", avaliou.

Na temporada de 2024 da Fórmula 1, Max Verstappen foi tetracampeão com a Red Bull. O Campeonato de Construtores, por sua vez, foi disputado até a última corrida, com a McLaren vencendo a Ferrari graças à pole de Lando Norris.

Após uma temporada cheia de disputas, Massa prevê que o próximo ano de competições da Fórmula 1 pode ser o mais competitivo da história.

"Eu acho que a gente pode ter a temporada mais competitiva da história da Fórmula 1. Esse ano, a gente viu várias equipes e pilotos vencendo pelo resultado e não por sorte. Então, no ano que vem, a gente pode ter aí quatro equipes nessa disputa", concluiu Felipe Massa.