Makhachev mostra respeito por Do Bronx e abre as portas para possível revanche no UFC

Soberano do peso-leve (70 kg) do UFC, Islam Makhachev vai colocar o cinturão em jogo pela quarta vez contra Arman Tsarukyan, em janeiro, na Califórnia (EUA). Por ser dominante na categoria, o russo começou a dar revanches para os demais integrantes dela. Tanto que, o campeão da divisão, depois de encarar novamente o armênio, já projeta um hipotético reencontro com Charles Oliveira.

Em entrevista exclusiva à Ag. Fight, Makhachev fez questão de expressar seu respeito pelo brasileiro e abriu as portas para uma possível revanche contra o mesmo, caso vença Tsarukyan novamente. De acordo com o russo, Charles fez por merecer sua posição de destaque no UFC por ser um lutador de alto nível e empolgante em ação.

O veterano é ex-campeão da categoria, é o lutador com o maior número de vitórias pela via rápida, por finalização e de bônus na história da liga. Portanto, Makhachev, ciente de que o brasileiro venceu Michael Chandler novamente, agora de forma dominante, em sua recente luta e seguiu firme como número dois do ranking do peso-leve do UFC, não só o elogiou, como também o mencionou como um futuro oponente.

"Ele é um dos lutadores mais empolgantes do UFC, sempre dá boas lutas aos fãs, como fez contra Chandler. Os fãs o amam e eu o respeito. Quero pedir desculpas a todos os brasileiros, porque peguei o cinturão dele, mas talvez um dia eu dê a revanche e lutaremos de novo. Se as pessoas e o UFC quiserem, tenho que fazer. Ele é um cara perigoso. Você sempre tem que estar alerta. Ele tem ótimas habilidades de grappling. Se você piscar, ele finaliza. Ele é bom na trocação, no grappling, tem boas habilidades", declarou o atleta.

Registro de Makhachev no MMA

Islam Makhachev, de 33 anos, se consolidou como o melhor lutador dos leves do UFC. Atualmente, o russo é o campeão da categoria, lidera o ranking peso-por-peso e possui 14 vitórias seguidas. Em sua trajetória na companhia, o atleta foi apontado como uma espécie de novo Khabib Nurmagomedov, seu amigo, por conta do estilo de luta e dominância no octógono. Seus triunfos mais importantes foram sobre Alexander Volkanovski (duas vezes), Arman Tsarukyan, Bobby Green, Charles 'Do Bronx', Dan Hooker, Drew Dober, Dustin Poirier, e Thiago Moisés.

