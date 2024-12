Lucas Moraes avalia temporada no Rally e luta pelo crescimento do esporte no Brasil: "Meu grande desejo"

Nesta terça-feira, foi realizado a 25ª edição do Futebol dos Pilotos, evento beneficente em prol dos trabalhos assistenciais das entidades Legião da Boa Vontade (LBV) e CAJEC, na Arena Mercado Livre Pacaembu. Lucas Moraes, que corre no rally off-road, foi um dos pilotos presentes na partida.

Moraes, que corre pela Toyota/Red Bull tem trazido resultados surpreendentes para o Brasil na categoria. Em 2023, o piloto subiu ao pódio do Rally Dakar, prova de rally mais longa do mundo, como terceiro melhor colocado. Já no fim desta temporada, ele ficou em terceiro lugar no Campeonato Mundial de Rally Raid da FIA.

Após um ano de cinco vitórias em especiais, o brasileiro avaliou a temporada de forma geral como bastante positiva. O tricampeão do Rally dos Sertões destacou, por sua vez, que o foco já está na próxima temporada, com início previsto para janeiro de 2025.

"Acho que foi uma temporada muito boa para mim. Foi o meu primeiro ano fazendo o campeonato do mundo inteiro, e terminar no top-3 acho que foi muito legal. Vencemos cinco especiais, cinco etapas do Campeonato Mundial. Mas é claro que como piloto, a gente sempre quer subir duas posições para cima. Acho que com mais experiência, com a equipe mais entrosada que temos hoje, meu segundo ano correndo pela Toyota, o foco é tentar lutar por esse pódio mais uma vez, e especialmente lutar pela vitória no Dakar. Esse é o grande sonho e desejo", afirmou Moraes em entrevista à Gazeta Esportiva.

Lucas Moraes luta por um maior reconhecimento e crescimento da categoria do rally off-road no Brasil. O piloto de 33 anos disse que um de seus maiores desejos é que o público do país possa acompanhar o esporte, mesmo que aos poucos.

"Sem dúvidas. Acho que esse é um trabalho que todos precisam... claro, precisa ter resultado acima de tudo, mas todos precisam fazer um pouquinho. Acho que vocês da imprensa tem feito um trabalho incrível, cobrindo um pouco mais, ajudando o esporte. Porque é um esporte tão fascinante. Acho que quando as pessoas experimentarem um pouco, é incrível como você pode gerar conteúdo, as imagens, as disputas", comentou.

Lucas ainda finalizou: "Espero que entregando bons resultados as pessoas possam acompanhar. Esse é meu grande desejo. Quando eu fiz terceiro no Dakar, na minha cabeça veio: 'Poxa, espero que isso ajude o esporte brasileiro e o rally a crescer'. É isso que eu tento levar a bandeira do Brasil em frente".

O início do Rally Dakar está marcado para o próximo dia 3 de janeiro, e Lucas Moraes competirá pela Toyota por mais uma temporada.