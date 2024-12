Flamengo: Pedro participa de abertura de torneio de base na Gávea

Ainda em recuperação de uma grave lesão no joelho, o atacante Pedro esteve na Gávea nesta terça-feira (10) para participar da abertura da Adidas Cup. O torneio para jovens de até 16 anos contou com o duelo entre Flamengo e Dínamo de Zagreb, da Croácia, em sua primeira rodada.

"Muito legal participar do pontapé inicial, é uma competição muito visada, com grandes clubes, tradicionais, tem tudo para ser uma ótima competição", afirmou Pedro, em entrevista à Fla TV.

O centroavante deixou claro que está sempre à disposição para prestigiar os jovens talentos do futebol brasileiro.

"Fico feliz em participar disso. Quando era moleque, ficava feliz de ver um jogador profissional, então foi importante aparecer aqui", completou Pedro.

A lesão do artilheiro do Flamengo aconteceu no mês de setembro, em um treino da seleção brasileira. O time carioca espera contar com Pedro no meio do próximo ano, na disputa do Super Mundial de Clubes.

Além de Flamengo e Dínamo de Zagreb, a Adidas Cup contará com outras oito equipes: São Paulo, Arsenal (Inglaterra), Santos Laguna (México), Independiente Del Valle (Equador), Atlético Nacional (Colômbia), Midtjylland (Dinamarca), Braga (Portugal) e Alianza Lima(Peru).