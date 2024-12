Jamal Lewis volta à Inglaterra para tratar lesão e não deve jogar mais pelo São Paulo

A passagem de Jamal Lewis pelo São Paulo pode ter chegado ao fim. O lateral esquerdo voltou à Inglaterra para tratar uma lesão no tornozelo esquerdo e, muito provavelmente, não se reapresentará para o início da pré-temporada de 2025.

Jamal Lewis tem grandes chances de passar por uma cirurgia para corrigir a lesão causada por um trauma no tornozelo esquerdo. O jogador e o Departamento Médico do Newcastle, clube ao qual pertence, conversam para definir a melhor opção de tratamento.

O contrato de empréstimo de Jamal Lewis com o São Paulo é válido até junho de 2025. Caso passe por cirurgia, o atleta precisaria de alguns meses para se recuperar plenamente, o que inviabilizaria sua utilidade no elenco tricolor em grande parte do primeiro semestre do próximo ano.

O norte-irlandês foi contratado na última janela de transferências como uma aposta da diretoria para suprir a carência do elenco na lateral esquerda, em que Welington vinha figurando como única opção para o setor, já que o jovem Patryck ainda não convenceu atuando no time profissional.

Fato é que Jamal Lewis acabou não agradando a comissão técnica são-paulina e amargando o banco de reservas na maioria dos jogos. Desde setembro, quando foi anunciado, o lateral esquerdo disputou apenas seis partidas, sendo titular em três delas, e anotou uma assistência.

Sem Welington e, provavelmente, Jamal Lewis, o São Paulo tem grandes chances de iniciar a temporada com Patryck como única opção para a lateral esquerda. Justamente por isso, a contratação de um atleta para o setor é a prioridade número um nesta janela de transferências. Wendell, do Porto e que já foi convocado algumas vezes para a Seleção Brasileira, é o favorito da diretoria tricolor.