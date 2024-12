Intercontinental é Mundial? Entenda como Fifa vai contabilizar novo torneio

Tradicionalmente, o time que vence a Copa Libertadores tem a chance de ser campeão do mundo no fim do ano. A mudança de nome do torneio em 2024, para Intercontinental, e a criação do super Mundial de Clubes, a ser disputado em 2025, causaram confusão no torcedor. Apesar dos novos formatos, a essência do Intercontinental permanece a mesma, e o clube que vencê-lo pode ser considerado campeão do mundo pela Fifa.

Caso o Botafogo, portanto, atual campeão da Libertadores, chegue à fase final para enfrentar o Real Madrid e vença o clube espanhol, ele vai ser considerado pela Fifa como campeão mundial. O que muda, não é o título, mas sim o formato da competição.

Até 2023 o campeão europeu da Liga dos Campeões entrava no torneio na semifinal, igual o campeão da Libertadores. No ano passado, tanto Manchester City (vencedor europeu), quanto o Fluminense (vencedor da Libertadores) disputaram um jogo antes da final.

No novo formato da Copa Intercontinental, o campeão europeu já está garantido na final. O Real Madrid, atual campeão, vai jogar apenas um jogo - o que vale a taça. Já o campeão da Libertadores, entra nas quartas de final. Dessa forma o Botafogo tem de vencer dois jogos antes de chegar à final.

O Intercontinental vai ser disputado anualmente, no formato descrito. Já o Mundial de Clubes passa a ser disputado de quatro em quatro anos, com 32 clubes. A Fifa define como uma "Copa do Mundo dos Clubes". Cada competição tem um troféu diferente mas, tanto o campeão da Copa Intercontinental, quanto do Mundial de Clubes vão ser considerados como campeões mundiais pela Fifa.