Ídolo do Palmeiras, Felipão se derrete por Estêvão e dá dica para Abel Ferreira: "Siga seu trabalho"

O atacante Estêvão não passa despercebido por ninguém no mundo da bola. O ex-técnico do Palmeiras, Felipão, se derreteu pelo atleta palmeirense e destacou algumas de suas características. A Cria da Academia terminou o ano de 2024 em destaque, recebendo diversos prêmios individuais. Felipão, ainda, avaliou o trabalho de Abel Ferreira.

De modo coletivo, Estêvão ficou sem o título do Brasileiro com o Palmeiras e perdeu sua última chance de conquistar o torneio nacional, disputando uma temporada completa pelo Verdão. Após o Mundial de Clubes de 2025, o jovem de 17 anos irá para o Chelsea.

"Sobre o Estêvão, tenho conversado com o Dorival sobre situações, amizades, somos amigos há muitos anos. Fui treinador do Dorival no Grêmio. Uma das coisas que me fala em off é que esse menino chama a atenção. Chama a atenção de quem trabalha na Seleção pela forma que se comporta como jogador e como pessoa. Só gostaríamos que ele continue fazendo o que faz no Palmeiras pelo Chelsea. Que ele continue assim, com ousadia, drible. Isso que eu notei", disse Felipão durante premiação do Bola de Prata, da ESPN.

Destaque do Palmeiras aos 17 anos, Estêvão teve chance com Dorival Júnior, que o convocou para a Seleção Brasileira principal duas vezes. A joia da base do Verdão disputou quatro jogos, mas nenhum deles como titular.

A temporada do Palmeiras em 2024 não foi de brilhar os olhos e ao fim dela, muitas críticas foram feitas de ponta a ponta. E nem o técnico Abel Ferreira escapou. Felipão exaltou o trabalho feito pelo português desde 2020 na equipe e deu uma "dica" ao treinador.

"Nos últimos 30 anos, não teve ninguém que ganhou tanto como o Abel. Portanto, quando se fizer alguma críticas, tem que se pensar nisso. Não é porque não ganhou título grande esse ano que não está entre os grandes treinadores que o Palmeiras já teve. Minha dica é que o Abel siga com seu trabalho e suas ideias, porque é um dos maiores que já passou pelo Palmeiras", declarou Felipão.

Felipão e Abel nutrem carinho um pelo outro e já se encontraram em algumas oportunidades. O português apareceu de surpresa durante gravação de um podcast do Palmeiras e presenteou Scolari com um vinho. Quando era treinador da seleção portuguesa, Felipão chegou a convocar o então lateral-direito Abel Ferreira.

Felipão, que treinou o Verdão em três períodos (1997 a 2000; 2010 a 2012, e 2018 a 2019), tem seis títulos pelo clube - uma Libertadores (1999), duas Copas do Brasil (1998 e 2012), uma Copa Mercosul (1998), um Torneio Rio-São Paulo (2000) e um Brasileirão (2018) , enquanto Abel tem dez - uma Copa do Brasil (2020), duas Libertadores (2002 e 2021), três Paulistas (2022, 2023 e 2024), dois Brasileiros (2022 e 2023), uma Recopa (2022) e uma Supercopa (2023).