Guarani não entra em acordo por renovação com o lateral-direito Pacheco

Pacheco não será jogador do Guarani na temporada de 2025. O clube tentou a renovação contratual com o lateral-direito, mas não houve acordo para seguir no Brinco de Ouro. Por isso, ele se despede após meio ano em Campinas, onde fez parte do elenco rebaixado na Série B do Campeonato Brasileiro.

Ao todo, depois de atuar no Campeonato Paranaense pelo Operário-PR no primeiro semestre, ele se transferiu para o Guarani em maio, onde disputou 20 jogos e deu uma assistência. Antes, atuou por cinco temporadas no Ituano, além de passagens por Noroeste, Linense e Votuporanguense.

Agora, o time campineiro vai em busca de um novo reforço para o setor, já que atualmente conta apenas com Yan Henrique na lateral-direita. Heitor, que fazia parte do elenco deste ano, também não fica para a temporada de 2025.

O Guarani inicia sua trajetória na temporada 2025 com o Paulistão no dia 15 de janeiro, diante do Botafogo, em Campinas. O alviverde está no Grupo B ao lado de Santos, Red Bull Bragantino e Portuguesa. A pré-temporada deve começar nos próximos dias.