Estêvão cita 'mistura de sentimentos' e faz promessa para 2025 no Palmeiras

O atacante Estêvão foi o destaque do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, em sua primeira temporada no profissional do clube. O jogador de 17 anos ficou bem emocionado depois do último jogo do Verdão, que foi a derrota contra o Fluminense, no Allianz Parque, no último domingo.

Em conversa com a Gazeta Esportiva, durante a gravação do Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta, a Cria da Academia contou que viveu uma "mistura de sentimentos" ao fim do Brasileirão e prometeu, para 2025, um Estêvão melhor do que 2024.

"Foi uma mistura de sentimentos, mas acho que o que mais me pegou foi a última temporada no Brasil completa. E infelizmente não veio com o título do Palmeiras, mas pude dar muitas alegrias para o torcedor e espero continuar dando alegrias em 2025", disse o palmeirense.

Além do Campeonato Paulista, outro torneio que Estêvão irá disputar de forma completa é a Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025, que será disputado nos Estados Unidos, entre os dias 15 de junho e 13 de julho. O Palmeiras está no Grupo A, ao lado de Porto (POR), Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA), de Lionel Messi. Estêvão, que na base teve o apelido de "Messinho" falou sobre enfrentar seu "maior ídolo".

"Desde que fiquei sabendo, fiquei com uma expectativa muito grande de estar enfrentando meu maior ídolo. Acho que vai ser muito especial em 2025 e podem esperar um Estêvão melhor do que em 2024", seguiu.

Estêvão completa 18 anos em abril, mas ainda segue no Palmeiras até o fim do Mundial. Depois disso, ele se despede do Verdão e se junta ao elenco do Chelsea. A venda do atleta foi fechada em R$ 61,5 milhões de euros.

Por fim, Estêvão avaliou a temporada 2024 e lamentou que o Verdão não conseguiu conquistar o título do Brasileiro. A equipe ficou com o vice-campeonato, com 73 pontos, seis a menos que o Botafogo.

"No coletivo, acho que pecamos em alguns jogos decisivos. Desde o começo nosso objetivo era o título e não veio, mas fica a lição, o aprendizado, a gente sabe onde a gente pecou e vamos tentar voltar mais forte para 2025. Pessoalmente foi um ano muito bom para mim de conseguir metas, objetivos no Palmeiras e ganhar vários prêmios", avaliou.