Érika nega falta de pagamentos do Corinthians e faz apelo a Piccinato: "Quero jogar"

A zagueira Érika é uma das veteranas do Corinthians feminino. A defensora está no Timão desde 2018 e experienciou boa parte do processo de ascensão da equipe, mas também passou pelos altos e baixos do Alvinegro paulista.

O Corinthians possui uma dívida, neste momento, de R$ 2,4 bilhões - valor que também inclui as atletas do feminino. Durante a premiação do Troféu Mesa Redonda, porém, Érika deixou claro que os pagamentos sempre estiveram em dia.

"Nunca deixaram de pagar tudo que tinha que pagar, então está tudo certinho. Óbvio, ainda tem a parte da Libertadores que está para cair, mas tirando isso tudo, certinho", afirmou na zona mista.

Érika também aproveitou para tranquilizar a Fiel Torcida, que está preocupada com os rumos do time após rumores de saída de algumas jogadoras.

Neto e Erika também estão presentes por aqui. #GazetaTimao pic.twitter.com/RDIOqcv43w ? Iúri Medeiros (@iurimedeiros13) December 9, 2024

"E vão ter mudanças, isso é normal, como todo ano. Que a Fiel fique mais tranquila, porque terão mudanças em relação a isso. Sabemos que nas mudanças, vão ter coisas ruins e boas, mas é só esperar", apontou a zagueira.

Érika também afirmou que cumprirá seu contrato no Corinthians. A camisa 99 tem vínculo até 2025, mas aproveitou a oportunidade para fazer um apelo ao técnico Lucas Piccinato.

"Eu tenho contrato até 2025. Por enquanto, a véinha está lá (risos). Aí em 2026, já não sei. Me sinto bem. Termino o ano me sentindo bem. E Piccinato, me olha aí né (risos). Eu fico brincando, mas me olha aí. Me coloca no ataque, na lateral, mas eu quero jogar (risos). Continuo ali, de pouquinho em pouquinho vou me cuidando. Não é só a idade aí, é o joelho que tem quatro cirurgias. Mas vou me cuidando", disse.

Érika responde sobre Marta no Corinthians e avalia trajetória do Corinthians

Érika também foi questionada sobre o rumor da ida de Marta ao Corinthians. A histórica jogadora da Seleção Brasileira é corintiana declarada e tem contrato com o Orlando Pride até o fim deste ano. Apesar disso, a zagueira alvinegra despistou.

"Seria sensacional também, né (risos). Estamos sabendo de várias especulações, ou até contratações, mas de verdade? Nós jogadoras somos as últimas a saber de tudo isso. Vocês sabem primeiro que a gente. Se souberem, postem lá que estaremos de olho (risos)", declarou.

Por fim, Érika ainda avaliou a trajetória do crescimento do Corinthians no cenário do futebol feminino. A defensora destacou a importância do tempo para trabalhar.

"Falar dos bastidores é complicado, porque vocês sabem de tudo que acontece, até mais às vezes. Nós atletas soltamos muito, porque isso é fundamental para que as pessoas saibam o que é o Corinthians hoje. Só que vou te falar a real: precisou de muito tempo para isso. O Corinthians não subiu de uma hora para a outra. Veio de pouquinho em pouquinho, com empréstimo de camisa, com meninas que não estavam recebendo, e vamos dar tempo para o trabalho, algo que talvez o brasileiro não esteja habituado. Eles querem resultado imediato", explicou.

"E com a voz das jogadoras hoje, e acho que até mais das meninas do Corinthians... hoje a gente chegou em um patamar que não precisamos mais ficar falando 'ah não, estamos trabalhando para isso'. Não. É vísivel. Todo mundo está vendo o quanto a gente trabalha, todo o trabalho e a estrutura que o Corinthians nos dá. Que comecem a olhar por esse lado, porque precisa de um tempo para ele fluir, e por isso que o Corinthians hoje se encontra nesse patamar. Espero que só continue para poder crescer e não parar mais", finalizou a zagueira.

A premiação completa do Troféu Mesa Redonda vai ao ar no próximo domingo, dia 15 de dezembro de 2024, na TV Gazeta, a partir das 21 horas (de Brasília).