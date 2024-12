Botafoguenses viajam para Doha diretamente do título no Nilton Santos

Uma leva de torcedores do Botafogo já viajou para Doha, no Qatar, diretamente do estádio Nilton Santos, onde o Alvinegro conquistou o título brasileiro ao vencer o São Paulo por 2 a 1.

O que aconteceu

Os botafoguenses pegaram um voo que saiu do Rio de Janeiro na madrugada. Eles fizeram uma escala de oito horas em Dubai, nos Emirados Árabes, antes de seguirem para a capital qatari, num trajeto de cerca de mais uma hora.

"Vim direto do Niltão. É a última viagem do ano e vamos buscar o Mundial", disse Rodrigo Mancha, presidente da organizada Fogoró e que foi para a semifinal e final da Libertadores, em Montevidéu (URU) e Buenos Aires (ARG), respectivamente.

Os torcedores do Botafogo que vão para Doha têm se organizado. Um grupo de WhatsApp foi formado onde eles trocam informações sobre estadia, alimentação e serviços nos dias que ficarão em Doha.

Até mesmo uma pelada foi combinada no grupo dos alvinegros. Ela acontecerá em um campo de grama sintética de Doha nesta quinta (12).

Botafogo chega com atraso

O Botafogo chegou com atraso em Doha. A saída do Rio de Janeiro estava prevista, inicialmente, para 1h. No entanto, o voo botafoguense só deixou a capital carioca às 3h. O Alvinegro foi desembarcar em Doha somente às 2h30 no horário local (20h30 no horário de Brasília).

Jogadores, comissão técnica e estafe viajaram em um avião do New England Patriots, tradicional time da NFL, a liga de futebol americano.

O empréstimo da aeronave foi uma gentileza do empresário Robert Kraft, dono da franquia do Patriots. Ele é amigo de John Textor, que comanda a SAF alvinegra.

O avião ofereceu um conforto maior aos jogadores do Botafogo. Por transportar atletas altos e fortes do Patriots, os assentos são mais espaçosos.

A equipe enfrenta o Pachuca, do México, nesta quarta-feira (11), às 14h (horário de Brasília). O jogo é válido pelas quartas de final da Copa Intercontinental e acontecerá no estádio 974, em Doha.

Caso avance, o Botafogo pega o Al Ahly, do Egito, nas semifinais. O Real Madrid já está na final, que acontece dia 18 no estádio Lusail.