De volta à elite, Santos receberá prêmio de R$ 3,5 milhões pelo título da Série B

Nesta terça-feira, através de nota oficial, a CBF anunciou a premiação que cada time do G4 da Série B receberá com o acesso à elite do futebol brasileiro. O valor arrecadado por Santos, Mirassol, Sport e Ceará totalizará R$ 7,55 milhões, quantia que representa um aumento de 15% em relação à última edição da competição.

O Santos confirmou o título da Segunda Divisão com duas rodadas de antecedência e, como campeão, receberá R$ 3,5 milhões. A equipe somou 68 pontos, com 20 vitórias, oito empates e 10 derrotas.

Em 2025, o Alvinegro Praiano estará de volta à Série A, que tem uma premiação mais vantajosa para os clubes e apenas os rebaixados não ganham nada. Na próxima temporada, o Peixe também disputará o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil.

Já Mirassol (2º), Sport (3º) e Ceará (4ª) receberão R$ 1,35 milhão cada. A equipe paulista, que participará da Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história, terminou a Série B com 67 pontos, na vice-liderança, com 19 vitórias, dez empates, nove derrotas e a defesa menos vazada do torneio.

O Sport, dono da terceira posição, finalizou o campeonato com 66 pontos. O Leão registrou 19 vitórias, nove empates, dez derrotas. Para finalizar, com a quarta colocação aparece o Ceará, que somou 64 pontos ao anotar 19 vitórias, sete empates e 12 derrotas.