Cyril Gane exibe estrago no pé após lesão sofrida no UFC 310; confira o raio-x

No último sábado (7), no card principal do UFC 310, em Las Vegas (EUA), Ciryl Gane saiu com o braço erguido após duelar contra Alexander Volkov. O desempenho do francês, porém, foi consideravelmente abaixo do esperado pelos fãs de MMA. A performance aquém de seu verdadeiro potencial dentro do octógono pode ter uma explicação lógica: uma lesão sofrida logo no princípio do combate. Dias após participar do card numerado, o ex-campeão interino dos pesos-pesados exibiu, através de um exame raio-x, o estrago causado em seu pé esquerdo.

Assine o UFC Fight Pass pelo UOL Play

Através da plataforma 'stories' do Instagram (veja abaixo ou clique aqui), Gane compartilhou a imagem de seu pé em que é possível notar danos à estrutura óssea em ao menos três regiões distintas. O peso-pesado francês não revelou se foram confirmadas fraturas, mas esta é a tendência, dado o resultado do raio-x divulgado pelo próprio. Logo após o final do combate, Ciryl teve dificuldade para se locomover e precisou ser retirado do octógono com ajuda de membros de sua equipe.

"Não foi somente o dedo do pé (machucado), mas também ambos metatarsos cederam no início do primeiro round. Nem preciso dizer que não sobrou nada do pé esquerdo, mas nós não desistimos e lutamos com eles (lesionados)", detalhou Gane, ao explicar onde sua lesão foi mais grave.

Resultado polêmico

Lesões à parte, o duelo entre Gane e Volkov gerou uma grande polêmica por conta de resultado considerado controverso. Vencedor na decisão dividida dos juízes, o francês até tentou defender seu triunfo no UFC 310, mas boa parte dos fãs enxergou vantagem do russo no embate. Dana White, inclusive, se desculpou com Alexander logo após o combate e o apontou como vencedor, em seu entendimento, durante a coletiva de imprensa pós-show.

Ciryl Gane shows an X-ray of his foot injury after the Alexander Volkov fight ?

"It wasn't just my toe, but also both metatarsals that gave way at the start of the first round. Needless to say, there was no foot left, but we didn't give up and fought with them."

? @ciryl_gane... pic.twitter.com/wpqatZ9b0K

- Championship Rounds (@ChampRDS) December 9, 2024