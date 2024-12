Corinthians irá inaugurar busto em homenagem a Neto neste sábado

O Corinthians anunciou, nesta terça-feira, que fará uma homenagem ao ídolo Neto. O ex-atleta ganhará um busto no Parque São Jorge. A inauguração será neste sábado, a partir das 11h (de Brasília).

A cerimônia será aberta aos associados do clube e também a torcedores que estiverem nas dependências. O acesso ao local será gratuito.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Departamento Cultural do Corinthians (@culturaldocorinthians)

Eterno xodó da Fiel torcida, José Ferreira Neto teve duas passagens pelo Timão: entre 1989 e 1993 e 1996 e 1997. Ele disputou 228 partidas pela equipe, com 80 gols marcados.

Neto, aliás, foi peça-chave para o título do Campeonato Brasileiro de 1990, o primeiro do Corinthians na história. Ele também ergueu as taças da Supercopa do Brasil de 1991 e do Paulistão de 1997.