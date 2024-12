Corinthians inicia negociações para renovar com jogadores do elenco; veja cenário

O Corinthians tem interesse em renovar os vínculos de alguns atletas do elenco. O clube entende que, para 2025, é primordial manter a base do time que venceu os últimos nove jogos do Campeonato Brasileiro.

O clube abriu conversas para estender os contratos de André Carrillo, Ángel Romero, Talles Magno e Maycon. Os dois primeiros possuem vínculos em definitivo, enquanto a outra dupla está emprestada ao Timão.

"Vou colocar o Romero junto com outros companheiros, como Carrillo, Talles, que demonstrou interesse em renovar, e é o interesse do Corinthians. Romero tem cláusula no contrato de renovação automática, já começamos a conversar com seus representantes, espero o quanto antes resolver esse assunto para a gente ter tranquilidade quanto a esse caso. É a nossa intenção permanecer com todos. Alguns finais de contrato se dão pela forma de como fizemos a negociação, como o Talles, e ele já falou sobre a intenção de prorrogar. Mostramos o interesse e é aguardar para isso ser resolvido no seu tempo e na sua hora", disse o executivo Fabinho Soldado, em entrevista coletiva, na última segunda-feira.

O clube também quer seguir com o volante Maycon, que está em reta final de recuperação de grave lesão no joelho. A diretoria do Timão já sinalizou o interesse em renovar com o atleta para os seus representantes.

Nomes como Caetano, Giovane e Matheus Araújo, que também estão com contrato perto do fim, não devem seguir no Corinthians. O trio não entrou em acordo com a diretoria, e a comissão técnica optou por afastá-los da reta final da última temporada

Além de manter pilares da equipe para a próxima temporada, o Corinthians deve fazer contratações pontuais. A zaga é um setor visto como prioridade e a diretoria já se movimenta neste sentido.

Após um 2024, com luta contra o rebaixamento e arrancada rumo à Libertadores, os jogadores vão desfrutar de férias e retornarão aos trabalhos no começo de janeiro. A estreia do Corinthians no Campeonato Paulista será contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.

Veja os jogadores do Corinthians em final de contrato:

Caetano - 31/12/2024



Maycon - 31/12/2024 (empréstimo)



Matheus Araújo - 31/12/2024



Romero - 31/12/2024



Ruan Oliveira - 31/12/2024 (empréstimo)



Talles Magno - 30/6/2025 (empréstimo)



André Carrillo - 31/7/2025