Conheça João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras que está na mira do Flamengo

O planejamento do Flamengo para 2025 parece começar pelos bastidores. O novo presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, demonstrou interesse em contar com João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras. O clube carioca estaria disposto a pagar a multa de R$ 2 milhões para contar com o profissional.

JP Sampaio começou sua carreira no esporte em 1991, como atleta amador. Ele chegou a atuar pelo Vitória. Em 2000, ele virou auxiliar técnico da equipe juvenil do clube baiano e entre 2001 e 2007 virou treinador. Ele foi campeão baiano infantil, juvenil e júnior. Para essa transição de carreira, ele se graduou em Educação Física e fez um MBA em gestão desportiva.

Em 2009, ele virou coordenador da divisão de base e conquistou os títulos de Campeão Brasileiro Sub-15 e da Copa do Brasil Sub-20. No ano de 2015, ele foi promovido a diretor de futebol. No mesmo ano, porém, ele deixou o cargo rumo ao Palmeiras para ser coordenador de base.

Quando chegou ao clube, JP Sampaio afirmou que a sua ideia era "resgatar a antiga Academia". Foi sob os cuidados dele que nomes como Endrick e Estêvão foram revelados. No clube paulista, ele tem mais de 200 títulos na base, vencendo em todas as categorias (sub-11 ao sub-20).