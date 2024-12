Com gol de Vini Jr., Real Madrid bate Atalanta e volta a vencer na Liga dos Campeões

O Real Madrid sofreu, mas enfim voltou a vencer na Liga dos Campeões após duas derrotas seguidas. Nesta terça-feira, a equipe espanhola bateu a Atalanta por 3 a 2, no Gewiss Stadium, em Bérgamo, na Itália, pela sexta rodada do torneio. O trio Mbappé, Vinicius Júnior e Bellingham marcaram os gols do time visitante, enquanto De Ketelaere e Lookman balançaram as redes para os donos da casa.

Com a vitória, o Real Madrid respirou na tabela de classificação e se afastou da parte de baixo da tabela do torneio. A equipe de Carlo Ancelotti assumiu a 17ª posição, com nove pontos. A Atalanta, por sua vez, sofreu a segunda derrota no torneio. O time italiano é o sétimo colocado, com 11 unidades.

O Real Madrid volta a campo neste sábad0, contra o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol. A Atalanta joga no mesmo dia, contra o Cagliari, pelo Campeonato Italiano.

Mbappé mostrou que estava afim de jogo desde o apito inicial. Com um minuto, o atacante saiu na cara do gol e parou em boa defesa do goleiro da Atalanta. O camisa nove insistiu e, aos 10 minutos, abriu o placar para o Real Madrid. Após troca de passes na direita, Brahim Díaz deu bom passe para o francês, que dominou limpando a marcação e bateu rasteiro cruzado no cantinho.

No entanto, a participação de Mbappé na partida chegou ao fim de maneira precoce. Aos 34 minutos, o atacante francês sentiu um desconforto, caiu no gramado e teve que ser substituído. O brasileiro Rodrygo entrou em seu lugar.

Após isso, o Real Madrid sofreu o gol de empate. Aos 46, Tchouaméni derrubou Kolasinac na área e o árbitro assinalou pênalti para a Atalanta. De Ketelaere bateu no alto e deixou tudo igual antes do intervalo.

Apesar do empate, quem voltou melhor para o segundo tempo foram os espanhóis. Aos 11 minutos, Brahim Díaz tentou passe na frente, mas a defesa da Atalanta cortou. A bola, no entanto, bateu no volante brasileiro Ederson e sobrou para Vinicius Junior. O camisa sete bateu de pé esquerdo e recolocou o Real na frente.

O terceiro gol saiu dois minutos depois, novamente com brilho do brasileiro Vinicius Junior. O atacante fez lindo lançamento do campo de defesa para Bellingham. O meia inglês recebeu na direita, cortou a marcação e bateu rasteiro no cantinho.

Mas os donos da casa não se intimidaram com o resultado. Aos 20 minutos, a Atalanta trocou passes e girou a bola da direita para esquerda. Lookman recebeu de frente para marcação, levou para o pé direito e bateu cruzado no canto do Courtois para manter o time italiano vivo no jogo.

A Atalanta seguiu pressionado e desperdiçou um gol claro aos 48 minutos. Lookman fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Retegui que, na pequena área, bateu para fora. Assim, o Real conseguiu sair da Itália com três pontos na bagagem.