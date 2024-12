Paulistas em peso, recordes e ausências: a nova geografia do Brasileirão

Os acessos e rebaixamentos deste ano mudaram a geografia da Série A do Brasileirão para 2025. A nova configuração tem recordes batidos e ausências que não aconteciam há alguns anos.

O que mudou?

Os paulistas são maioria. O estado de São Paulo terá seis representantes na elite do Brasileirão no ano que vem: Bragantino, Corinthians, Mirassol, Palmeiras, Santos e São Paulo. Em 2024, o Rio de Janeiro teve os mesmos quatro times que SP.

Os seis times na elite fizeram o estado de São Paulo igualar um recorde: maior número de representantes nos pontos corridos com 20 times. Os paulistas tiveram o mesmo número de equipes na Série A em 2006, 2010 e 2012.

Os nordestinos também bateram um recorde. A região terá, pela primeira vez, cinco representantes ao mesmo tempo na Série A por pontos corridos: Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará e Sport. Antes, a maior marca tinha quatro equipes.

É um feito histórico, que mostra a força do Nordeste. Estar na Série A significa ter acesso a maiores recursos financeiros, seja em relação aos direitos de transmissão, ou a possibilidade de atrair investimentos externos ou novos patrocínios. Ter essa representação é benéfico também para o campeonato, que agora conta com mais times de massa, capazes de lotar os jogos. O Brasileirão só tem a ganhar com isso. Moara Miranda, especialista em eventos esportivos

A queda do Athletico significou o fim de uma longa presença de times do Paraná na Série A. A última vez que a competição não contou com uma equipe do estado foi em 1990.

O Centro-Oeste não terá nenhum representante. As quedas de Atlético-GO e Cuiabá deixaram a Série A sem nenhum time da região pela primeira vez desde 2018.

Times na Série A de 2025 por estado

São Paulo: 6 (Bragantino, Corinthians, Mirassol, Palmeiras, Santos e São Paulo)

(Bragantino, Corinthians, Mirassol, Palmeiras, Santos e São Paulo) Rio de Janeiro: 4 (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco)

(Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco) Rio Grande do Sul: 3 (Grêmio, Internacional e Juventude)

(Grêmio, Internacional e Juventude) Bahia: 2 (Bahia e Vitória)

(Bahia e Vitória) Ceará: 2 (Ceará e Fortaleza)

(Ceará e Fortaleza) Minas Gerais: 2 (Atlético-MG e Cruzeiro)

(Atlético-MG e Cruzeiro) Pernambuco: 1 (Sport)

Times da Série A de 2025 por região