Athletico-PR publica carta com pedido de desculpas ao torcedor após rebaixamento

Nesta terça-feira, o Athletico-PR publicou uma carta com pedido de desculpas ao seu torcedor. Nela, o clube relata diversos assuntos, desde o desempenho dentro de campo, até uma "incerteza" nas contratações feitas ao longo da temporada.

"Antes de tudo, é preciso pedir desculpas pelo triste resultado esportivo de 2024. O descenso do Athletico Paranaense é doloroso e digno de toda lamentação, pois esta Instituição se tornou nas últimas décadas sinônimo de grandeza e orgulho para todo o povo paranaense e sua fanática torcida".

"Apesar de fazer parte da vida competitiva e esportiva o ganhar e perder, não é fácil absorver e entregar este decepcionante resultado para todos vocês, que assim como nós, amam e vivem diariamente este Club. É necessário com muita humildade reconhecer que muitos erros foram cometidos, mas também é fundamental refletir sobre eles e aperfeiçoar nosso caminho para o futuro", escreveu o clube.

No decorrer da carta, o Furacão também comenta sobre sua reestruturação. O time já demitiu o treinador Lucho González, o diretor técnico Paulo Autuori, o gestor desportivo Paulo Miranda, além da saída de Juca Antonello, auxiliar técnico.

"É imperativo pensar o futuro e a necessidade de dar novo direcionamento de rotas. Para isso, já iniciamos uma reestruturação ampla na área do futebol e trabalhamos por uma adaptação mais rápida possível para a realidade que enfrentaremos na próxima temporada".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Athletico Paranaense (@athleticoparanaense)

Após abordar a vinda das SAFs ao futebol e apontar um "desequilíbrio financeiro", o Athletico assumiu a responsabilidade e admitiu ter realizado algumas contratações sem a certeza de que seriam vantajosas para o clube.

"Mesmo assim, é preciso dizer que o CAP aportou um investimento em seu Departamento de Futebol maior que o realizado nos anos de 2022 e 2023. Infelizmente, pelo imponderável da bola e pela incerteza inerentes a cada contratação, não acertamos".

Agora, o elenco se reapresenta no dia 8 de janeiro. O primeiro jogo da temporada acontece no dia 14 de janeiro, diante do Paraná Clube, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense.

Confira a carta do Athletico na íntegra:

Carta ao torcedor athleticano

Antes de tudo, é preciso pedir desculpas pelo triste resultado esportivo de 2024.

O descenso do Athletico Paranaense é doloroso e digno de toda lamentação, pois esta Instituição se tornou nas últimas décadas sinônimo de grandeza e orgulho para todo o povo paranaense e sua fanática torcida.

Apesar de fazer parte da vida competitiva e esportiva o ganhar e perder, não é fácil absorver e entregar este decepcionante resultado para todos vocês, que assim como nós, amam e vivem diariamente este Club. É necessário com muita humildade reconhecer que muitos erros foram cometidos, mas também é fundamental refletir sobre eles e aperfeiçoar nosso caminho para o futuro.

O futebol brasileiro, como indústria que é hoje, traz um cenário diverso do que tínhamos em nosso passado recente, em que passamos a ocupar um espaço de destaque entre os grandes, como reflexo da nossa boa organização e profissionalismo, mas também como resposta ao estado de vulnerabilidade econômica de muitos clubes. Agora, com a redução significativa do sistema associativo do futebol brasileiro com vinda das SAF's e a injeção de aporte financeiro por investidores na formação de blocos econômicos para negociação de seus direitos (caso das ligas), é notório um novo desequilíbrio financeiro, acompanhado de outras e maiores demandas por parte do mercado.

Mesmo assim, é preciso dizer que o CAP aportou um investimento em seu Departamento de Futebol maior que o realizado nos anos de 2022 e 2023. Infelizmente, pelo imponderável da bola e pela incerteza inerentes a cada contratação, não acertamos.

O calendário anual das copas, que faz a maioria dos seus disputantes a desfocar do Campeonato Brasileiro, e o desencontro do calendário brasileiro com a principal janela europeia de contratações também levam a refletir as perdas significativas de atletas que estão em plena competição nacional.

É imperativo pensar o futuro e a necessidade de dar novo direcionamento de rotas. Para isso, já iniciamos uma reestruturação ampla na área do futebol e trabalhamos por uma adaptação mais rápida possível para a realidade que enfrentaremos na próxima temporada.

A visão do futuro nos exige todos os sacrifícios, sem nos desconectar dos princípios de governança que nos levaram a ser referência de modernidade e boa gestão.

Como tudo que é mais valoroso na vida, é preciso estarmos juntos, nas alegrias e nas tristezas. Contigo, ATHLETICO PARANAENSE, até o fim. Vencemos juntos e perdemos juntos. Que a reta final deste ano seja valorada pela união e a força incansáveis que demonstramos com nossa casa cheia, apoiando incondicionalmente o Furacão.

A Direção.