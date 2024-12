Atalanta x Real Madrid: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

Nesta terça-feira, o Real Madrid visita a Atalanta, pela sexta rodada da Liga dos Campeões. A bola vai rolar a partir das 17 horas (de Brasília), no Estádio Gewiss.

Onde assistir

A partida vai ter transmissão na TNT e na MAX.

Pontuação

Atalanta: 11 pontos em cinco jogos, começou a rodada na 5ª posição.

Real Madrid: seis pontos em cinco jogos, começou a rodada na 24ª posição.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Atalanta: cinco vitórias.

Real Madrid: três vitórias e duas derrotas.

Prováveis escalações

Atalanta: Marco Carnesecchi; Djimsiti, Isak Hien e Sead Kolasinac; Marten de Roon, Éderson, Raoul Bellanova, Matteo Ruggeri; Charles De Ketelaere, Mateo Retegui e Ademola Lookman



Técnico: Gian Piero Gasperini

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Aurélien Tchouaméni, Antonio Rudiger e Fran García; Federico Valverde, Luka Modric e Jude Bellingham; Vinícius Júnior, Brahim Díaz e Kylian Mbappé



Técnico: Carlo Ancelotti

Arbitragem

Szymon Marciniak é o árbitro da partida, com Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik como assistentes. Tomasz Kwiatkowski fica no comando do VAR.