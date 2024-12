Real bate Atalanta em jogaço dramático de cinco gols e renasce na Champions

Depois de duas derrotas seguidas na Champions, o Real Madrid venceu a Atalanta por 3 a 2 em um jogaço dramático na Itália e, de quebra, renasceu na tabela a duas rodadas do fim da fase de liga do torneio. Mbappé, Vini Jr e Bellingham marcaram para o time de Carlo Ancelotti, enquanto De Ketelaere e Lookman descontaram para os mandantes.

Com o resultado, os espanhóis chegaram aos 9 pontos e saltaram da 24ª para a 17ª posição — os oito primeiros colocados se classificaram direto para as oitavas, enquanto os outros 16 clubes (até o 24° colocado, portanto) vão aos playoffs.

Os italianos, por outro lado, ficaram com 11 pontos e podem deixar o G8 até o fim da rodada, já que há outros nove duelo marcados para a quarta-feira (11).

Os times voltam a jogar pela Champions no fim de janeiro. A Atalanta recebe o Sturm Graz no dia 21, enquanto o Real Madrid, também em sua casa, encara o RB Salzburg um dia depois.

Como foi o jogo

O 1° tempo foi bastante agitado e teve um gol para cada lado. Mbappé assumiu o protagonismo no time espanhol e abriu o placar no início do confronto antes de sair substituído com dores, mas De Ketelaere, em um pênalti no mínimo polêmico, deixou tudo igual para a Atalanta.

Na etapa final, Vini Jr apareceu e mudou o cenário para Real Madrid com um gol e uma linda assistência para Bellingham. A vitória parecida liquidada, mas Lookman ainda deu esperança para os mandantes antes de uma blitz. Retegui, no último lance da partida, desperdiçou o que seria o empate em lance já na pequena área.

Gols e destaques

Mbappé perde... O Real Madrid iniciou o jogo bastante ofensivo e, por pouco, não balançou as redes com Mbappé: o atacante recebeu lindo passe nas costas da defesa de Lucas Vázquez e, cara a cara com Carnesecchi, parou no goleiro da Atalanta — o replay mostrou impedimento do francês, mas o bandeirinha não paralisou o embate.

... mas não decepciona em nova chance. Mbappé voltou a ter uma boa oportunidade e, desta vez, não titubeou: após ótimo lance coletivo dos visitantes, ele recebeu de Brahim Díaz na entrada da área. Com apenas um toque na bola e um drible de corpo, o francês desconcertou De Roon, ficou com a meta aberta e deslocou Carnesecchi: 1 a 0.

Mbappé, do Real Madrid, superou Carnesecchi, goleiro da Atalanta, na casa dos 9 minutos Imagem: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Rudiger evita o pior. A Atalanta, que já havia testado Courtois com Lookman, passou a explorar o seu lado esquerdo e voltou a assustar os espanhóis — agora com o atacante fazendo as vezes de garçom ao cruzar rasteiro para De Ketelaere. O problema para os italianos é que Rudiger travou o chute do camisa 17 e facilitou a vida de seu goleiro.

Mbappé fora, Rodrygo dentro. O Real Madrid perdeu um de seus principais jogadores na casa dos 35 minutos: Mbappé. O atacante sentiu problemas musculares, caiu no gramado e pediu atendimento médico. Sem condições de continuar, ele acabou substituído pelo brasileiro Rodrygo.

Atalanta faz nos acréscimos. Os donos da casa, ainda forçando o lado esquerdo, buscaram o empate pouco antes do intervalo. Kolasinac recebeu ainda fora da área, conduziu em velocidade e acabou caindo após choque com Tchouaméni. Resultado? Pênalti marcado e convertido por De Ketelaere: 1 a 1.

De Ketelaere (à esq) empatou após converter pênalti nos acréscimos do 1° tempo Imagem: Stefano Guidi/Getty Images

Vini aparece e resolve. O Real Madrid voltou a ficar em vantagem aos 10 minutos da etapa final em uma jogada com um mix de competência e sorte: Bellingham acionou Brahim Díaz, que tentou um passe rápido para um até então discreto Vini Jr. A bola foi travada por Djimsiti, mas bateu na canela de Ederson e sobrou limpa para o brasileiro, que caprichou na finalização: 2 a 1.

Bellingham faz valer apelido. Os visitantes não demoraram para voltar a marcar — agora com Vini atuando como um típico armador. O camisa 7 recuou para a intermediária e deu um lindo lançamento para Bellingham, que dominou, gingou sobre De Roon e, no jeito mais "Belligol" de ser, cravou o 3 a 1.

Bellingham aproveitou lindo lançamento de Vini Jr e aumentou a vantagem para o Real Imagem: Marco BERTORELLO / AFP

Atalanta volta a reagir, mas... A tranquilidade espanhola durou pouco porque Lookman chamou a responsabilidade e diminuiu. O atacante aproveitou passe da direita para a esquerda e, já dentro da área, balançou sobre Lucas Vázquez antes de engatar um belo chute no contrapé de Courtois e anotar 3 a 2. O gol desencadeou uma blitz, mas os italianos não conseguiram marcar até o apito final do polonês Szymon Marciniak.

FICHA TÉCNICA

ATALANTA 2x3 REAL MADRID

Data e horário: 10 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

Competição: 6ª rodada da Champions League

Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo (Itália)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

Cartões amarelos: Kossounou (ATA); Tchouaméni, Lucas Vázquez (RMA)

Cartões vermelhos: não houve

Gol: Mbappé (RMA), aos 9 min do 1° tempo; De Ketelaere (ATA), aos 46 min do 1° tempo; Vini Jr (RMA), aos 10 min do 2° tempo; Bellingham (RMA), aos 13 min do 2° tempo; Lookman (ATA), aos 20 min do 2° tempo

ATALANTA: Carnesecchi; Djimsiti (Kossounou); Hien e Kolasinac; Bellanova (Zappacosta), De Roon, Ederson, Ruggeri e Pasalic (Samardzic); De Ketelaere (Retegui) e Lookman Técnico: Gian Piero Gasperini

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger e Fran García; Ceballos (Modric), Valverde e Bellingham (Arda Guler); Brahim Díaz (Asensio), Vini Jr e Mbappé (Rodrygo). Técnico: Carlo Ancelotti