Astro da NBA, Jimmy Butler publica vídeo usando camisa do Santos

Astro da NBA, Jimmy Butler publicou um vídeo em suas redes sociais, nesta terça-feira, usando uma camisa do Santos. O jogador do Miami Heat estava com uma blusa personalizada do Peixe, com o número 11 e seu nome.

40 NE 40th St, Miami, FL 33137 pic.twitter.com/dqcr7bAn0h ? Jimmy Butler (@JimmyButler) December 10, 2024

Essa não é a primeira vez que o norte-americano aparece usando o uniforme do Alvinegro Praiano. Em 2022, o ala vestiu a camisa da equipe durante uma partida do seu clube contra o Sacramento Kings. Na época, ele estava lesionado e não entrou em quadra.

Jimmy Butler é fã do futebol brasileiro e amigo de Neymar, ídolo do Santos e jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Butler é um dos principais atletas do Miami Heat e já participou seis vezes do famoso All-Star Game da NBA. Além disso, já recebeu a honraria de estar entre os melhores defensores da temporada em quatro oportunidades, além de ser eleito cinco vezes para o "time do ano". Pela seleção dos Estados Unidos, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016.

O Miami Heat enfrenta o Toronto Raptors nesta quinta-feira, pela NBA, no Kaseya Center, em Miami, na Flórida.

O Santos, por sua vez, está de férias. A equipe, aliás, viaja aos Estados Unidos em janeiro, para um torneio de pré-temporada. Em 2025, o Peixe irá disputar Campeonato Paulista, Brasileirão e Copa do Brasil.