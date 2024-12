Assembleia Geral do COB aprova orçamento de 2025; R$ 482 milhões serão destinados a ações esportivas

A Assembleia Geral do Comitê Olímpico do Brasil (COB) aprovou, por unanimidade, o orçamento de R$ 594 milhões para o exercício de 2025. Impulsionado por recordes de arrecadação através da Lei das Loterias e do número de patrocinadores do ciclo olímpico de Paris 2024, o COB destinará R$ 482 milhões exclusivamente para atividades fim, como são chamadas as ações esportivas, sendo R$ 265 milhões diretamente repassados às Confederações (o maior valor da história).

Do investimento direto nas Confederações, os R$ 265 milhões que serão distribuídos selam um crescimento de 240% desde 2017, no início da gestão do Presidente Paulo Wanderley. Vale ressaltar ainda que o COB também executa diretamente projetos que beneficiam ações esportivas de atletas e Confederações. No próximo ano, este montante ultrapassará os R$ 63 milhões.

"As diretrizes adotadas pela gestão do COB no último ciclo olímpico se refletem em números que fortalecem cada vez mais o movimento olímpico brasileiro. As políticas de austeridade, assim como ações estratégicas em áreas como Comunicação e Marketing, geraram aumento significativo das receitas e, consequentemente, dos investimentos que faremos diretamente nas ações esportivas", disse Paulo Wanderley.

Além de um aumento absoluto de R$ 23 milhões no orçamento geral, para 2025 o planejamento financeiro também prevê um aumento percentual nos recursos destinados à atividade fim, que saem de 85% para 87%. Vale destacar um aumento relevante também em projetos voltados para o desenvolvimento esportivo, que crescerão 21% no primeiro ano do ciclo olímpico Los Angeles 2028.

"O COB está sempre buscando otimizar processos para que os recursos cheguem aos principais atores do movimento olímpico, que são os atletas. A transparência na prestação de contas e o acompanhamento constante de políticas e projetos permitem a adequação de estratégias pela diretoria em busca dos resultados esportivos que norteiam o nosso trabalho", disse a Diretora Administrativo-financeira do COB, Isabele Duran.

Antes de chegar à Assembleia, o orçamento foi aprovado pelos Conselhos Diretor e de Administração do COB, sendo posteriormente homologado pelo Conselho Fiscal. A Assembleia desta terça contou com a presença da atual diretoria do COB, do presidente eleito para o exercício 2025-2028 Marco Antonio La Porta e da vice Yane Marques, de 33 representantes das Confederações Brasileiras Olímpicas e de 15 membros da Comissão de Atletas do COB.

Além do orçamento, a Assembleia aprovou o Planejamento Estratégico do COB para o ciclo 2025-2028. O mesmo deverá ser referendado na primeira Assembleia da nova gestão, em abril. Ainda foi aprovada uma atualização estatutária para que o Conselho Nacional de Dança Desportiva seja reenquadrado como entidade reconhecida, uma vez que o breaking deixou o programa olímpico após Paris 2024.