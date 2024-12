Artur Jorge vê Botafogo pronto para Intercontinental: 'Vontade de ganhar vai superar cansaço'

Superação. Essa é a palavra de ordem no Botafogo em busca do sonho de conquistar o mundo. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, em Doha, o técnico Artur Jorge comentou sobre o espírito do elenco para a disputa da Copa Intercontinental.

Após superar uma viagem de avião que ultrapassou as 14 horas, o treinador português afirmou que as dificuldades vão servir de combustível para motivar ainda mais o grupo.

"A vontade de ganhar títulos vai superar o cansaço. Sabemos das dificuldades, mas hoje temos o orgulho de estar aqui. Terminamos um campeonato difícil (Brasileirão), onde fomos vencedores. Tivemos apenas um dia de trabalho aqui e precisamos nos adaptar aos horários. Mas o elenco é determinado", afirmou o treinador.

Na entrevista, Artur Jorge confirmou o que já se previa: o zagueiro Bastos não se recuperou da lesão na coxa e está fora da partida contra o Pachuca, do México, marcada para esta quarta-feira, às 14h (horário de Brasília), pelas quartas de final da competição.

O zagueiro Adryelson, que substituiu o atleta na decisão da Copa Libertadores e na reta final do Campeonato Brasileiro, continua mantido no miolo de zaga da defesa botafoguense.

Alex Telles também esteve presente na entrevista coletiva e disse que o segredo para conseguir passar de fase é manter o que está sendo feito.

"O Botafogo tem a sua filosofia, sua postura. Disputar essa competição é uma sensação maravilhosa e agora temos de dar o máximo e fazer deste jogo um momento histórico", afirmou.

Mais cedo, o time carioca realizou o primeiro e único treino no estádio 974, em Doha. Artur Jorge reuniu os 26 jogadores e organizou uma atividade recreativa de 15 minutos no centro do campo.