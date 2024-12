Athletico anuncia saídas do técnico Lucho González e do diretor Paulo Autuori

O Athletico anunciou as saídas do técnico Lucho González e do diretor técnico esportivo Paulo Autuori. A decisão ocorre dois dias após o rebaixamento do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro.

O técnico argentino foi contratado em setembro de 2024 e ficou por 14 jogos no comando da equipe, com três vitórias, dois empates e nove derrotas. Ele chegou ao Athletico após a saída de Martín Varini com a missão de salvar o time da queda. Além do Furacão, ele já comandou o Ceará.

Já o diretor esportivo retornou ao Athletico em julho de 2024. Esta foi a terceira passagem dele pelo clube, entre as funções de diretor e técnico. Autuori foi uma das figuras mais criticadas pelo rebaixamento do time no ano de seu centenário.

Com as saídas, o Athletico-PR visa reestruturar seu departamento de futebol para 2025. A última vez que o Furacão disputou a Série B foi em 2012.