Alexandre Pantoja alcança o top 10 do ranking peso-por-peso após vitória no UFC 310

No último sábado (7), na luta principal do UFC 310, em Las Vegas (EUA), Alexandre Pantoja finalizou Kai Asakura, defendeu o cinturão peso-mosca (57 kg) e, de quebra, embolsou o bônus de 'Performance da Noite'. Extremamente elogiado por Dana White após o evento, o campeão brasileiro segue colhendo os frutos de sua mais recente vitória no octógono mais famoso do mundo. Isso porque na mais recente atualização do ranking do Ultimate, o atleta de Arraial do Cabo (RJ) ganhou mais espaço e visibilidade na listagem peso-por-peso da organização.

Anteriormente na 11ª posição da lista que classifica os melhores lutadores do mundo independentemente de categoria de peso, Pantoja subiu duas posições e agora figura na nona colocação, adentrando o top 10 do estimado ranking. Com as mais recentes movimentações, divulgadas pelo próprio UFC através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o campeão peso-mosca deixou para trás dois grandes nomes do plantel da liga: Alexander Volkanovski e Leon Edwards.

Recordes e dominância nos moscas

Com a terceira defesa de título bem-sucedida, Pantoja se consolidou como um dos campeões mais dominantes no atual plantel do UFC. Além disso, o brasileiro vai se aproximando cada vez mais de Demetrious Johnson, considerado o 'GOAT' dos pesos-moscas. Com o triunfo via mata-leão contra Kai Asakura na luta principal do UFC 310, o brasileiro igualou o número de vitórias de 'DJ' na categoria (13) e também igualou o número de interrupções - nocaute ou finalização - atingido pelo veterano no Ultimate, com sete ao todo.

