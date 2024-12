Alex Poatan prevê vitória de Jon Jones sobre Tom Aspinall em possível luta no UFC

Não é segredo para ninguém que, se dependesse de Alex Poatan e Jon Jones, eles se enfrentariam no octógono mais famoso do mundo. O interesse dos campeões, no entanto, não parece ser compartilhado pela alta cúpula do UFC. Presidente da liga, Dana White, inclusive já indicou o nome do inglês Tom Aspinall, campeão interino dos pesados, como o provável próximo rival de 'Bones', dono do cinturão linear da categoria. Mesmo provavelmente preterido pelo britânico, o brasileiro não se esquiva de opinar sobre a possível disputa.

Em entrevista ao 'TNT Sports', Alex Poatan apontou Jon Jones como o favorito para sair com a vitória na provável unificação do título peso-pesado do UFC contra Tom Aspinall. Para o striker brasileiro, atual campeão dos meio-pesados (93 kg), o fato do americano possuir mais experiência que o rival inglês tem tudo para fazer a diferença a favor de 'Bones' no resultado final do embate.

"Eu acho que o Jon Jones (ganha), pela experiência dele. Você vê que o cara foi perfeito nessa última luta dele. As pessoas vão falar: 'Po, mas o outro cara estava parado há um bom tempo, o Aspinall está em ascensão'. Mas acho que ele tem tudo para ganhar. Não vai ser uma luta fácil, mas eu acho que ele ganha", apostou Poatan.

Próxima luta de Alex Poatan

Com a aparente falta de interesse por parte do Ultimate em casar uma superluta contra Jon Jones, Alex Poatan vê suas opções para o futuro diminuírem. Neste momento, o mais provável é que o lutador brasileiro defenda seu título meio-pesado contra Magomed Ankalaev no seu próximo compromisso no octógono mais famoso do mundo. O russo, primeiro colocado no ranking, vem de uma sequência invicta que já dura 13 lutas, com 11 vitórias, um empate e um 'no contest' (sem resultado).