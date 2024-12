Alemão do 7 a 1 dá recado a Vini Jr.: 'Se quer ser como Messi, tem que ser mais respeitoso'

O ex-jogador Sami Khedira, campeão do mundo com a Alemanha na Copa de 2014 e que esteve na vitória de 7 a 1 sobre o Brasil naquele Mundial, deu um recado para o atacante Vinícius Júnior. O alemão fez comentários sobre a disputa da última Bola de Ouro, na qual o espanhol Rodri levou a melhor sobre o brasileiro.

Em entrevista ao jornal espanhol Marca, Khedira fez elogios a Vinicius Júnior, mas deu um aviso para o brasileiro, citando o comportamento do atleta do Real Madrid. "Ele também merece (a Bola de Ouro). O Vini muda as partidas. Quando o Real Madrid não sabe o que fazer, dá a bola para Vinícius e pronto, ele conserta", declarou.

"Mas tenho que acrescentar uma coisa: sua atitude às vezes... Parece irritado em muitas ocasiões. Cristiano (Ronaldo) era um pouco assim quando jovem, mas mudou rapidamente. Se Vinícius quer ser como Messi, Zidane, Cristiano, Xavi, ele tem que ser um pouco mais respeitoso com o rival, com os árbitros. Isso ele tem que mudar", advertiu Khedira.

"Mas, falando de futebol, é um número um, claro. Não sou muito fã dos prêmios individuais, mas me parece que os dois, Rodri e Vinícius, foram os melhores esse ano. Se Vinícius mudar um pouco e for mais cavalheiro e mais líder, ganhará três ou quatro Bolas de Ouro", previu Khedira.

O espanhol Rodri, do Manchester City, fez 1.170 pontos na premiação da Bola de Ouro. Já Vinicius Júnior ficou na segunda posição, com 1.129 pontos. "Que grande debate. Eu era meio-campista e me encanta o futebol do Rodri. Você olha agora como está o Manchester City sem o Rodri e se dá conta da importância dele. Na Eurocopa, vi quatro partidas no estádio e percebe como ele (Rodri) controla tudo. Coloca os jogadores em campo e os fazem jogar. É incrível", apontou Khedira.