Alan Franco diz que não acreditou quando foi premiado com o Troféu Mesa Redonda

Alan Franco foi premiado com o Troféu Mesa Redonda como o melhor zagueiro do futebol brasileiro em 2024, ao lado de Victor Reis, do Palmeiras. Questionado sobre o feito, o defensor do São Paulo revelou que custou a acreditar quando recebeu a notícia.

"Eu não acreditei quando me falaram desse prêmio, mas trabalho dia a dia, nunca desisti. Mesmo quando não estava jogando, procurei me manter sempre preparado. Agradecer a Deus pela premiação e a cada um de vocês que me escolheram para vencer o prêmio", disse Alan Franco.

De fato, individualmente, a temporada foi ótima para o argentino. Alan Franco se consolidou como titular do São Paulo após a saída de Lucas Beraldo para o PSG e, com a chegada do técnico Luis Zubeldía, ganhou ainda mais confiança para se firmar na posição.

"Desde que ele [Zubeldía] chegou, estava começando a jogar, mas acho que ele me deu uma confiança especial. Quando o jogador tem confiança, o jogador se sente mais forte. Sou muito grato a ele pela confiança que ele deu para mim", comentou Alan Franco.

"Individualmente acho que foi uma temporada muito boa e também para o time, foi um ano bom também porque no começo do ano começamos comemorando a Supercopa do Brasil. Então, apesar das derrotas na Libertadores e na Copa do Brasil, acredito que fizemos uma boa temporada", prosseguiu.

O saldo final do São Paulo na temporada acabou sendo positivo. Título da Supercopa do Brasil, G6 no Campeonato Brasileiro, com vaga direta para a fase de grupos da Libertadores assegurada, e eliminações nas quartas de final do torneio sul-americano e também da Copa do Brasil.

Em 2025, Alan Franco e seus companheiros terão de lidar com a pressão de erguer mais uma taça. Se todos jogarem o que o zagueiro argentino jogou neste ano, o Tricolor estará muito mais próximo de corresponder às expectativas.