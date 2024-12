25ª edição do Futebol de Pilotos reúne atletas e crianças de projetos sociais no Pacaembu

Nesta terça-feira, a Arena Mercado Livre Pacaembu recebeu a 25ª edição do Futebol dos Pilotos, um evento beneficente em prol dos trabalhos assistenciais das entidades Legião da Boa Vontade (LBV) e CAJEC. As instituições atendem crianças portadoras de câncer e também amputadas.

As partidas beneficentes contaram com as presenças de diversos pilotos, principalmente da Stock Car. Nomes como Felipe Massa, Caio Ribeiro, Lucas di Grassi, Rafael Suzuki e Caio Collet estiveram no Pacaembu e fizeram a alegria das crianças atendidas pelas organizações sociais. Os pequenos também receberam presentes de Natal e brindes.

"Muito legal a V10 organizar esse evento uma vez por ano, chamar as crianças para entregar um presente de final de ano para eles. Crianças que realmente vivem em uma situação difícil, né. Acho que é importante a gente entregar uma alegria para eles, e também fazer eles darem muita risada com os pilotos jogando futebol juntos, porque acontece de tudo aqui", declarou Massa em entrevista à Gazeta Esportiva.

"Mas eu acho que mais que isso, é você reunir os pilotos, todas as pessoas ligadas ao automobilismo, para se divertir, se reunirem para jogar futebol, e para fazer uma ação importante para todos nós também. E é legal estar voltando ao Pacaembu também, depois de muitos anos. Viemos muitas vezes aqui, então é muito bacana", completou.

E os pilotos também aproveitaram para dar um 'show' à parte em campo. Os atletas foram divididos em três times - vermelho, branco e azul -, que jogaram entre si em partidas de dois tempos de 15 minutos. O primeiro duelo teve vitória da equipe branca, de Massa e Caio Ribeiro, contra o azul, por placar simples de 1 a 0.

Já a segunda partida terminou em 4 a 2 para o time vermelho contra a equipe branca. Por fim, os vermelhos saíram vitoriosos também contra a equipe azul, dessa vez por 3 a 2, e foram 'campeões' do torneio amistoso no Pacaembu.

Piloto que disputa a Dakar Rally, Lucas Moraes também esteve no Futebol dos Pilotos no Pacaembu. O atleta, que entregou miniaturas de carros como presentes de Natal para as crianças, agradeceu o convite e disse que espera voltar mais vezes.

"É muito legal. Essa é a minha primeira vez aqui, então agradeço demais o convite, a oportunidade de poder participar, ajudar o Natal dessas crianças a ser um pouco mais alegre, mais feliz. Entregar os presentes foi muito bacana. Espero poder voltar mais vezes. Encontrar os colegas de trabalho, do automobilismo, é muito legal", comentou Lucas.