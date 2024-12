Volkov contesta derrota polêmica contra Gane no UFC 310: "Tenho certeza que ganhei"

Arbitragem polêmica no MMA é um dos temas mais recorrentes do ramo e, no último sábado (7), durante a realização do UFC 310, em Las Vegas (EUA), voltou à tona com força. Escalados para o card principal do show, Alexander Volkov e Ciryl Gane duelaram durante três rounds e, após a leitura das papeletas, o striker francês foi declarado vencedor na decisão dividida dos juízes. Frustrado com o resultado, o gigante russo protestou veementemente contra o veredito dos profissionais.

Assine o UFC Fight Pass pelo UOL Play

Durante a coletiva de imprensa realizada após o evento, Volkov questionou os critérios adotados na pontuação dos dois juízes que assinalaram vantagem de Gane em dois dos três assaltos do combate. Em sua visão, o russo fez o suficiente para ter o braço erguido sem grandes problemas. E aparentemente uma boa parte da comunidade do MMA concorda com essa narrativa, já que o resultado polêmico rapidamente viralizou nas redes sociais após seu anúncio.

"Foi uma decisão de m***, com certeza. Não aceito isso. Não sei o que faremos com essa decisão. Tenho absoluta certeza de que ganhei a luta. Fiz muito mais do que o Gane. Não sei quem pontuou essa luta a favor dele, quem são os juízes, não sei, talvez um de vocês possa me dizer a verdade. Mas não vi nenhum dano vindo dele em mim, e não entendo como ele ganhou a luta. O primeiro round foi parelho, mas fui mais ativo e pressionei mais do que ele. E com certeza eu levei o segundo e terceiro round. Causei mais dano que ele. Não sei o que ele disse, mas vi nos olhos da equipe dele que eles não esperavam essa decisão, ele estava chateado. Respeito o Ciryl Gane, ele deixou o cage após a decisão porque ele não sentiu isso (que venceu) também. Nada ruim a falar do meu oponente, estou apenas irritado com a comissão. Não posso concordar com isso", opinou o russo.

Dana White se desculpa e faz promessa

Além dos fãs, Dana White também parece discordar do resultado do confronto. Afinal de contas, protagonizou uma cena que chamou a atenção logo após o veredito. Assim que Volkov deixou o octógono contrariado, o presidente do UFC se aproximou e pediu desculpas para o lutador (veja abaixo ou clique aqui). O cartola opinou que considerou que o russo havia sido prejudicado e prometeu 'consertar' as coisas. Agora resta saber se isso significa que Alexander terá outro confronto diante de Gane marcado ou algum outro tipo de regalia futura na empresa.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Full Violence ? (@fullviolence)