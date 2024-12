Vitor Reis avalia 1ª ano no profissional do Palmeiras e destaca confiança de Abel: "Muito natural"

O Palmeiras se despediu oficialmente da temporada de 2024 no último domingo. O zagueiro Vitor Reis cumpriu suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos e não pôde ficar à disposição do clube. Essa foi a primeira temporada como profissional da Cria da Academia. O atleta de 18 anos avaliou o ano, individual e coletivamente, e citou as expectativas para 2025.

"Acho que para mim, no individual foi um ano muito bom, consegui me destacar. Para o nosso clube, para o Palmeiras acho que não foi muito bom, não conseguimos conquistar muitos títulos, mas acho que é melhorar para o ano que vem. Quero continuar fazendo o que eu estou fazendo, jogando bem", disse em entrevista à Gazeta Esportiva durante a premiação do Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta.

O zagueiro foi um dos destaques do Palmeiras na temporada e teve sequências como titular. Ao todo, ele disputou 22 jogos e marcou dois gols, sendo um deles em sua estreia como titular, em clássico contra o Corinthians. Durante o ano, Vitor Reis recebeu diversos elogio do técnico Abel Ferreira. O zagueiro falou sobre o trabalho com o treinador.

"Foi muito natural também não tem muita coisa a se falar. Eu fiz o meu trabalho e eu tive a confiança dele em alguns jogos e é isso", contou.

A Cria da Academia tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2028. Contudo, suas boas atuações no Verdão chamam atenção de times europeus, que sondam o atleta, como o caso do Real Madrid. O atleta evitou falar sobre sondagens e garantiu foco no Palmeiras para 2025 e projetou a disputa do Mundial de Clubes.

"Eu estou focado no Palmeiras agora e deixo isso com meu empresário (sondagens e ofertas). Eu vou para minhas férias agora tranquilo e focar no Palmeiras só. Acho que é um sonho para todo mundo disputar contra Messi, Suárez. Então acho que vamos ter que trabalhar bastante para conquistar a vitória contra eles", declarou.

A premiação completa do Troféu Mesa Redonda vai ao ar no próximo domingo, dia 15 de dezembro de 2024, na TV Gazeta, a partir das 21 horas (de Brasília).