Vicente Luque credita finalização no UFC 310 a aquecimento com Gregory Robocop

Depois de sofrer com algumas atuações abaixo do esperado, Vicente Luque voltou a mostrar o porquê ganhou o apelido de 'Silent Assassin', ou 'Assassino Silencioso'. No último sábado (7), o meio-médio (77 kg) brasileiro precisou de apenas 52 segundos para colocar seu oponente, Themba Gorimbo, para dormir com uma finalização que já virou uma de suas marcas registradas: o triângulo de mão. E, de acordo com o lutador da academia 'Kill Cliff FC', o auxílio de um de seus companheiros de time foi fundamental para a boa execução do golpe.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Vicente exaltou o papel de Gregory Robocop - seu parceiro de treinos na Kill Cliff - nos momentos que antecederam sua vitória no UFC 310. Isso porque, além de ajudar no aquecimento do meio-médio para encarar Themba Gorimbo, o peso-médio (84 kg) do Ultimate serviu como 'cobaia' para Luque afiar o triângulo de mão que definiu seu triunfo dentro do octógono mais famoso do mundo.

"Eu fiz 'lutas' no vestiário com o Gregory (Robocop). A gente estava treinando, aquecendo, pronto para a guerra. Por isso que eu entrei muito ativado. Já entrei afiado, respondendo rápido, e por isso a luta foi tão rápida. Eu encaixei essa posição no Gregory algumas vezes lá atrás (no vestiário). Só que nele, eu fazia força e ele fazia uma postura que eu não conseguia tombar ele tão fácil. Mas eu fazia força e encaixava. Quando chegou na luta, foi fácil", destacou Luque.

Rumo ao topo novamente?

Depois de colecionar resultados negativos nas suas mais recentes apresentações, que culminaram na sua queda no ranking meio-médio do UFC, Vicente Luque dá sinais de que ainda pode voltar ao topo da divisão e, quem sabe, sonhar novamente com uma futura disputa de título. Atualmente, o brasileiro ocupa a 14ª posição na tabela de classificação da categoria. Mas, caso engate uma boa sequência a partir deste triunfo, o 'Silent Assassin' tem tudo para mais uma vez ocupar lugar de destaque no Ultimate.